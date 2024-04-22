Прогноз погоды на вторник, 23 апреля, от Укргидрометцентра

Люди идут под снегом. Фото: Reuters

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, ожидается преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен ночью, а на юге будет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 апреля

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь, а днем без осадков.

На юге и юго-западе страны ночью и утром местами ожидается туман.

По данным синоптиков, ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться около +3...+8 °С, в западных областях +1...+6 °С.

Однако будут заморозки на поверхности почвы -3...0 °С, днем +11...+16 °С, а в Закарпатье и в юго-восточной части — +16...+21 °С.

На высокогорье Карпат ночью будет небольшой мокрый снег, день будет без осадков. В то же время, температура воздуха ночью ожидается -5...0 °С, днем 0...+5 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность

23 апреля значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Поэтому возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Также на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность второго уровня.

А на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области прогнозируют низкую снеголавинную опасность первого уровня.

Снеголавинная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

В течение 22-25 апреля в результате повышенной водности реки Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться дальнейшее затопление пойм и пониженных приречных территорий.

Не исключена возможность исходного затопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 апреля

Завтра в Киевской области облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, а днем без осадков.

Ветер ожидается с переменными направлениями, 3-8 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +3...+8 °С, днем +11...+16 °С.

В Киеве ночью будет +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

Напомним, народный синоптик Диденко рассказала, где завтра в Украине резко потеплеет.

Также мы писали, что 21 апреля в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды и получили повреждения десятки автомобилей.