Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях завтра будуть заморозки arrow

В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях завтра будуть заморозки

22 квітня 2024 20:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на вівторок, 23 квітня, від Укргідрометцентру
Люди йдуть під снігом. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, очікується переважно без опадів. Невеликий дощ можливий вночі, а на півдні місцями буде туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 23 квітня

Завтра в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий дощ, а вдень без опадів.

На півдні та південному заході країни вночі та вранці місцями очікується туман.

За даними синоптиків, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься близько +3...+8 °С, у західних областях +1...+6 °С.

Однак будуть заморозки на поверхні ґрунту -3...0 °С, вдень +11...+16 °С, а на Закарпатті та у південно-східній частині — +16...+21 °С.

На високогір'ї Карпат вночі пройде невеликий мокрий сніг, день буде без опадів. Водночас температура повітря вночі очікується -5...0 °С, вдень 0...+5 °С.

погода в Україні 23 квітня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека

23 квітня значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Тому можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Українцям радять утриматись від походів на високогір'я.

Також на високогір'ї Івано-Франківської області очікується помірна сніголавинна небезпека другого рівня.

А на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області прогнозують низьку сніголавинну небезпеку першого рівня. 

сніголавинна небезпека 23 квітня
Сніголавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Протягом 22-25 квітня внаслідок підвищеної водності річки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься подальше затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Не виключена можливість початкового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

гідрологічні явища 23 квітня
Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 23 квітня

Завтра у Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий дощ, а вдень буде без опадів.

Вітер очікується зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +11...+16 °С.

У Києві вночі буде +5...+7 °С, вдень +13...+15 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Діденко розповіла, де завтра в Україні різко потепліє.

Також ми писали, що 21 квітня в Києві через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди і зазнали пошкоджень десятки автомобілів. 

погода
Укргідрометцентр
синоптик
прогноз погоди
погода в Україні
весна-літо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри