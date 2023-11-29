Прогноз погоды в Украине и Киеве на 30 ноября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра будет снег с гололедицей
Завтра, 30 ноября, по всей территории Украины ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Также ожидается как морозная, так и относительно теплая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине 30 ноября
Как сообщают синоптики, завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью на северо-востоке пройдет небольшой снег. Днем в Закарпатье и Прикарпатье умеренный мокрый снег, местами ожидается его налипание и гололедица.
На дорогах западных, северных, некоторых центральных и в Харьковской областях гололедица.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. В горах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью -3...-8°С мороза. На западе -6...-11°С, на юго-востоке около 0°С. Днем +3...+2°С тепла, на юге страны +1...+6°С тепла. В Крыму ночью +1...+6°С тепла, днем — +4...+9°С.
Прогноз погоды в Киеве и области
В Киеве и области завтра облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...-8°С мороза, днем -3...+2°С.
В столице ночью -4...-6°С мороза, днем — 0°С. Также синоптики предупреждают об опасности на дорогах из-за гололедицы, объявлен "желтый" уровень опасности.
Синоптики предупреждают о появлении ледоставов
Дополнительно синоптики сообщают, что с 30 ноября на реках суббассейнов Днепра, Десны, Припяти, Киевском, Каневском и мелководье Кременчугского водохранилищ ожидается появление и усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугоходов до формирования ледостава. Возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.
Напомним, что ранее на Земле зафиксировали появление геомагнитной бури в результате вспышки на Солнце. Землю снова накроют магнитные бури, которые затянутся на несколько дней.
Также в Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на зиму и рассказали, когда будет тепло.
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