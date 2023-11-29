Прогноз погоди в Україні та Києві на 30 листопада від Укргідрометцентру

Ожеледиця в Києві. Ілюстративне фото: УНАН

Завтра, 30 листопада, по всій території України очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Також очікується як морозна, так і відносно тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 30 листопада

Погода по Україні на 30 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Як повідомляють синоптики, завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі на північному сході пройде невеликий сніг. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірний мокрий сніг, місцями очікується його налипання та ожеледь.

На дорогах західних, північних, деяких центральних та у Харківській областях ожеледиця.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. У горах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі -3...-8°С морозу. На заході -6...-11°С, на південному сході близько 0°С. Вдень +3...+2°С тепла, на півдні країни +1...+6°С тепла. У Криму вночі +1...+6°С тепла, вдень — +4...+9°С.

Прогноз погоди у Києві та області

У Києві та області завтра хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -3...-8°С морозу, вдень — -3...+2°С.

В столиці вночі -4...-6°С морозу, вдень — 0°С. Також синоптики попереджають про небезпеку на дорогах через ожеледицю, оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про появу льодоставів

Карта гідрологічних явищ по Україні на 30 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Додатково синоптики повідомляють, що з 30 листопада на річках суббасейнів Дніпра, Десни, Прип’яті, Київському, Канівському та мілководдях Кременчуцького водосховищ очікується поява та посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення льодоставу. Можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, що раніше на Землі зафіксували появу геомагнітної бурі внаслідок спалаху на Сонці. Землю знову накриють магнітні бурі, які затягнуться на кілька днів.

Також в Укргідрометцетрі зробили прогноз погоди на зиму та розповіли, коли буде найтепліше.