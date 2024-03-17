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Ударят морозы с мокрым снегом — Укргидрометцентр назвал регионы, куда завтра придет зимняя погода

17 марта 2024 14:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 18 марта.
Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 18 марта, ударит морозами и придет настоящая зима. В этот день почти во всех областях ожидается мокрый снег. Столбики термометров достигнут деления до -6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 марта

В Украине 18 марта ожидается облачная погода. На Западе и в центральной части страны синоптики прогнозируют мокрый снег, а в Карпатах умеренный снег. В других областях будут преобладать осадки в виде дождя. В понедельник будет преимущественно северо-западный ветер, а на Левобережье южный, 5-10 м/с.

"На дорогах западных областей местами гололед; в юго-восточной части ночью и утром местами туман", — говорится в сообщении.

Температура воздуха 18 марта:

  • на Западе ночью -3...+2 °C, днем 0...+5 °C;
  • в Карпатах ночью -6...-1 °C, днем 0 °C;
  • в центральных областях ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C.
  • на Востоке и Юге +7...+12 °C.
Карта погоды на 18 марта от Укргидрометцентра.
Карта погоды на 18 марта от Укргидрометцентра

Погода в Киеве и области 18 марта

В Киевской области также будет преобладать облачная погода. В течение дня ожидается мокрый снег и дождь. Ожидается юго-западный ветер, 5-10 м/с.

В области ночью температура воздуха ночью будет составлять -1..+4 °C, днем +2...+7 °C. В столице ночью 0...+2 °C, а днем +3...+5 °C.

Синоптики также предупреждают граждан о снеголавинной опасности в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Объявлен 3 уровень опасности.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — добавили в Укргидрометцентре.

Карта опасных метеорологических явлений 18 марта
Карта опасных метеорологических явлений 18 марта от Укргидрометцентра

Напомним, первый месяц весны обещает быть тихим и спокойным, однако магнитные бури все же предполагаются. Следует ожидать несколько опасных дат. Чтобы уберечь свое здоровье и не страдать от геоштормов, следует знать, когда ждать солнечных вспышек и как к ним подготовиться.

Также мы писали, что Днепр может выйти из берегов. Рост уровня воды ожидается как в столице, так и в Бориспольском районе Киевской области в выходные.

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