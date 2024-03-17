Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 18 березня

Вдарять морози з мокрим снігом — Укргідрометцентр назвав регіони, куди завтра прийде зимова погода
Погода в Україні в понеділок, 18 березня, вдарить морозами та прийде справжня зима. Цього дня майже у всіх областях очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів сягнуть поділки -6 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 18 березня
В Україні 18 березня очікується хмарна погода. На Заході та центральній частині країни синоптики прогнозують мокрий сніг, а в Карпатах — помірний сніг. В інших областях переважатимуть опади у вигляді дощу. В понеділок буде здебільшого північно-західний вітер, а на Лівобережжі південний — 5-10 м/с.
"На дорогах західних областей місцями ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці місцями туман", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря 18 березня:
- на Заході вночі -3...+2 °C, вдень 0...+5 °C;
- в Карпатах вночі -6...-1 °C, вдень 0 °C;
- в центральних областях вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C.
- на Сході та Півдні +7...+12 °C.
Погода в Києві та області 18 березня
На Київщині також переважатиме хмарна погода. Впродовж дня йтиме мокрий сніг та дощ. Очікується південно-західний вітер, 5-10 м/с.
В області вночі температура повітря вночі становитиме -1..+4 °C, вдень +2...+7 °C. У столиці вночі 0...+2 °C, а вдень +3...+5 °C.
Синоптики також попереджають громадян про сніголавинну небезпеку через відлигу на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Оголошено 3-й рівень небезпеки.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — додали в Укргідрометцентрі.
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