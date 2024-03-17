Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 18 березня

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в понеділок, 18 березня, вдарить морозами та прийде справжня зима. Цього дня майже у всіх областях очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів сягнуть поділки -6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 березня

В Україні 18 березня очікується хмарна погода. На Заході та центральній частині країни синоптики прогнозують мокрий сніг, а в Карпатах — помірний сніг. В інших областях переважатимуть опади у вигляді дощу. В понеділок буде здебільшого північно-західний вітер, а на Лівобережжі південний — 5-10 м/с.

"На дорогах західних областей місцями ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці місцями туман", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря 18 березня:

на Заході вночі -3...+2 °C, вдень 0...+5 °C;

в Карпатах вночі -6...-1 °C, вдень 0 °C;

в центральних областях вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C.

на Сході та Півдні +7...+12 °C.

Мапа погоди на 18 березня від Укргідрометцентру

Погода в Києві та області 18 березня

На Київщині також переважатиме хмарна погода. Впродовж дня йтиме мокрий сніг та дощ. Очікується південно-західний вітер, 5-10 м/с.

В області вночі температура повітря вночі становитиме -1..+4 °C, вдень +2...+7 °C. У столиці вночі 0...+2 °C, а вдень +3...+5 °C.

Синоптики також попереджають громадян про сніголавинну небезпеку через відлигу на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Оголошено 3-й рівень небезпеки.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — додали в Укргідрометцентрі.

Мапа небезпечних метеорологічних явищ 18 березня від Укргідрометцентру

Нагадаємо, перший місяць весни обіцяє бути тихим та спокійним, однак магнітні бурі все ж передбачаються. Варто очікувати кілька небезпечних дат. Щоб вберегти своє здоров'я й не страждати від геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися.

Також ми писали, що Дніпро може вийти з берегів. Підняття рівня води очікується як в столиці, так і в Бориспільському районі Київської області на вихідних.