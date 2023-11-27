Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Бурлит циклон в Украине — синоптики предупреждают о сильных снегопадах в ряде областей arrow

Бурлит циклон в Украине — синоптики предупреждают о сильных снегопадах в ряде областей

27 ноября 2023 06:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в понедельник, 27 ноября — какие области предупредили о сильном снегопаде
Снегоочистительная техника расчищает сугробы на улицах Киева. Фото: apostrophe.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 27 ноября, продолжает удивлять украинцев мощными снегопадами, вьюгами и штормовым ветром. Синоптики предупреждают о сильной непогоде в Киевской, Полтавской, Кировоградской и других областях, объявлен II уровень опасности — оранжевый. В то время как север, юг и центр атакует циклон, на западе царят морозы, ведь там температура воздуха может опуститься до -9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, сложные погодные условия следует ожидать на всей территории Украины сегодня, 27 ноября.

Так, специалисты предупреждают о порывах ветра 17-22 м/с. Местами, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, — порывы до 25-30 м/с. Также прогнозируются метели.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 27 ноября, от Укргидрометцентра
Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня заметет снегом Киевскую, Кировоградскую и Полтавскую области, а в Черниговской, Сумской и Черкасской областях пройдет сильный снегопад, готовьтесь расчищать снежные заносы.

Также будьте осторожны на дорогах и тротуарах, ведь будет гололедица.

Объявлен I — желтый и II — оранжевый уровни опасности.

Погода в Украине 27 ноября

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 27 ноября, Украина будет засыпана снегом, местами с дождем. На западе и юге возможен небольшой снег. Не забывайте об гололедице. Также ожидаются порывы ветра до 30 м/с.

"Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, порывы 17-22 м/с, ночью и утром в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, 25-30 м/с", — говорится в сообщении.

Карта погоды в Украине сегодня, 27 ноября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • на западе ночью -4...-9 °C, днем 0...-5 °C;
  • на севере и в центральной части -2...-7 °C;
  • на остальной территории -4...+2 °C, в Крыму +1...+6 °C, в Киеве -2...-4 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 27 ноября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в понедельник, 27 ноября, в Украине будет ненастье, которое минует только запад, где следует ожидать небольшой снег и порывистый ветер.

"В ближайший вечер, ночь и утром 27 ноября в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20, местами 25-27 метров в секунду, метели, снежные заносы", — предупреждает Диденко.

Циклон в Украине сегодня, 27 ноября
Циклон в Украине сегодня, 27 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, мокрого снега стоит ожидать от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы и до Сум, где также будет падать ледяной дождь, налипать мокрый снег и будет гололедица на дорогах. Восточнее этих областей прогнозируются дожди и штормовой ветер, такая же ситуация и на морях.

Температура воздуха:

  • в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму 0...+2 °C;
  • на остальной территории ночью -2...-7 °C, днем 0...-3 °C.
Циклон в Украине сегодня, 27 ноября
Циклон в Украине сегодня, 27 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики прогнозируют страшную стихию в Украине сегодня, 27 ноября. Известно, какие области попадут под удар.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме