Погода в Украине в понедельник, 27 ноября — какие области предупредили о сильном снегопаде

Снегоочистительная техника расчищает сугробы на улицах Киева. Фото: apostrophe.ua

Погода в Украине в понедельник, 27 ноября, продолжает удивлять украинцев мощными снегопадами, вьюгами и штормовым ветром. Синоптики предупреждают о сильной непогоде в Киевской, Полтавской, Кировоградской и других областях, объявлен II уровень опасности — оранжевый. В то время как север, юг и центр атакует циклон, на западе царят морозы, ведь там температура воздуха может опуститься до -9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, сложные погодные условия следует ожидать на всей территории Украины сегодня, 27 ноября.

Так, специалисты предупреждают о порывах ветра 17-22 м/с. Местами, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, — порывы до 25-30 м/с. Также прогнозируются метели.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня заметет снегом Киевскую, Кировоградскую и Полтавскую области, а в Черниговской, Сумской и Черкасской областях пройдет сильный снегопад, готовьтесь расчищать снежные заносы.

Также будьте осторожны на дорогах и тротуарах, ведь будет гололедица.

Объявлен I — желтый и II — оранжевый уровни опасности.

Погода в Украине 27 ноября

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 27 ноября, Украина будет засыпана снегом, местами с дождем. На западе и юге возможен небольшой снег. Не забывайте об гололедице. Также ожидаются порывы ветра до 30 м/с.

"Ветер северо-западный, в восточных областях юго-западный, порывы 17-22 м/с, ночью и утром в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, 25-30 м/с", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

на западе ночью -4...-9 °C, днем 0...-5 °C;

на севере и в центральной части -2...-7 °C;

на остальной территории -4...+2 °C, в Крыму +1...+6 °C, в Киеве -2...-4 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 27 ноября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в понедельник, 27 ноября, в Украине будет ненастье, которое минует только запад, где следует ожидать небольшой снег и порывистый ветер.

"В ближайший вечер, ночь и утром 27 ноября в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20, местами 25-27 метров в секунду, метели, снежные заносы", — предупреждает Диденко.

Циклон в Украине сегодня, 27 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, мокрого снега стоит ожидать от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы и до Сум, где также будет падать ледяной дождь, налипать мокрый снег и будет гололедица на дорогах. Восточнее этих областей прогнозируются дожди и штормовой ветер, такая же ситуация и на морях.

Температура воздуха:

в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму 0...+2 °C;

на остальной территории ночью -2...-7 °C, днем 0...-3 °C.

Циклон в Украине сегодня, 27 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики прогнозируют страшную стихию в Украине сегодня, 27 ноября. Известно, какие области попадут под удар.