Погода в Україні в понеділок, 27 листопада — які області попередили про сильний снігопад

Снігоочисна техніка розчищає замети на вулицях Києва. Фото: apostrophe.ua

Погода в Україні в понеділок, 27 листопада, продовжує дивувати українців потужними снігопадами, хуртовинами та штормовим вітром. Синоптики попереджають про сильну негоду в Київській, Полтавській, Кіровоградській та інших областях, оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий. У той час, як північ, південь та центр атакує циклон, на заході панують морози, адже там температура повітря можна опуститись до -9 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, складні погодні умови слід чекати по всій території України сьогодні, 27 листопада.

Так, фахівці попереджають про пориви вітру 17-22 м/с. Місцями, крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей, — пориви до 25-30 м/с. Також прогнозуються хуртовини.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні замітатиме снігом Київську, Кіровоградську та Полтавську області, а в Чернігівській, Сумській та Черкаській областях пройде сильний снігопад, готуйтеся розчищати снігові замети.

Також будьте обережними на дорогах та тротуарах, адже буде ожеледиця.

Оголошено І — жовтий та ІІ — помаранчевий рівні небезпечності.

Погода в Україні 27 листопада

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 27 листопада, Україну засипатиме снігом, місцями з дощем. На заході та півдні можливий невеликий сніг. Не забувайте про ожеледицю. Також очікуються пориви вітру до 30 м/с.

"Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, пориви 17-22 м/с, вночі та вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей, 25-30 м/с", — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

на заході вночі -4...-9 °C, вдень 0...-5 °C;

на півночі та в центральній частині -2...-7 °C;

на решті території -4...+2 °C, в Криму +1...+6 °C, у Києві -2...-4 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 27 листопада

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в понеділок, 27 листопада, в Україні буде негода, яка омине лише захід, де слід чекати на невеликий сніг та поривчастий вітер.

"Найближчого вечора, ночі та вранці 27-го листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20, місцями 25-27 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети", — попереджає Діденко.

Циклон в Україні сьогодні, 27 листопада. Фото: facebook.com/tala.didenko

За її словами, на мокрий сніг варто чекати від Одеси, Херсону, Кропивницького, Полтави й до Сум, де також падатиме льодяний дощ, налипатиме мокрий сніг та пануватиме ожеледиця на дорогах.Східніше від цих областей прогнозуються дощі та штормовий вітер, така ж ситуація й на морях.

Температура повітря:

в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму 0...+2 °C;

на решті території вночі -2...-7 °C, вдень 0...-3 °C.

Циклон в Україні сьогодні, 27 листопада. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики прогнозують страшну стихію в Україні сьогодні, 27 листопада. Відомо, які області потраплять під удар.