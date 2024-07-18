Прогноз погоды на завтра, 19 июля, от народного синоптика Наталки Диденко

Девушки прячутся под зонтиком от дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве завтра, 19 июля, будет преимущественно с низкими температурными показателями. В то же время в отдельных регионах страны до сих пор будет сохраняться аномальная жара.

Об этом заявила народный синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 19 июля

По информации синоптика, завтра температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и станет ослабевать на юге, востоке и в центре Украины. В то же время грозовые дожди ожидаются только в Карпатах и вечером на территории Приазовья.

Карта воздушных масс на 19 июля. Источник: Facebook Наталки Диденко

Высокие температурные показатели завтра будут зафиксированы в южной части, восточных регионах, а также в Днепропетровской области.

Температура воздуха в пятницу, 19 июля:

на западе +25...+29°С;

на севере +27...+29°С;

в центре +28...+32°С;

на востоке +31...+34°С, в Луганской области — до +36°С;

на юге +32...+36°С.

Температурная карта 18 июля. Источник: Windy

В Киеве в пятницу ожидается сухая погода, температура воздуха около +28°С.

Напомним, вечером во вторник, 16 июля, в Киевской области бушевал ливень с мощным ураганом из-за чего оказались под водой улицы и попадали деревья.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.