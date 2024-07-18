Прогноз погоди на завтра, 19 липня, від народного синоптика Наталки Діденко

Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ
Погода в Україні та Києві завтра, 19 липня, буде переважно з низькими температурними показниками. Водночас в окремих регіонах країни досі зберігатиметься аномальна спека.
Про це заявила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 19 липня
За інформацією синоптика, завтра температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі України. Водночас грозові дощі очікуються лише у Карпатах та ввечері на території Приазов'я.
Найвищі температурні показники завтра будуть зафіксовані у південній частині, східних регіонах, а також у Дніпропетровській області.
Температура повітря у п'ятницю, 19-го липня:
- на заході +25...+29°С;
- на півночі +27...+29°С;
- у центрі +28...+32°С;
- на сході +31...+34°С, на Луганщині — до +36°С;
- на півдні +32...+36°С.
У Києві в п'ятницю очікується суха погода, температура повітря близько +28°С.
Нагадаємо, увечері у вівторок, 16 липня, у Київській області вирувала злива з потужним буревієм через що опинилися під водою вулиці та попадали дерева.
Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.
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