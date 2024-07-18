Прогноз погоди на завтра, 19 липня, від народного синоптика Наталки Діденко

Дівчата ховаються під парасолькою від дощу. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні та Києві завтра, 19 липня, буде переважно з низькими температурними показниками. Водночас в окремих регіонах країни досі зберігатиметься аномальна спека.

Про це заявила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 19 липня

За інформацією синоптика, завтра температура повітря знизиться не лише на заході та півночі, але й почне слабшати на півдні, сході та в центрі України. Водночас грозові дощі очікуються лише у Карпатах та ввечері на території Приазов'я.

Карта повітряних мас на 19 липня. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Найвищі температурні показники завтра будуть зафіксовані у південній частині, східних регіонах, а також у Дніпропетровській області.

Температура повітря у п'ятницю, 19-го липня:

на заході +25...+29°С;

на півночі +27...+29°С;

у центрі +28...+32°С;

на сході +31...+34°С, на Луганщині — до +36°С;

на півдні +32...+36°С.

Температурна карта 18 липня. Джерело: Windy

У Києві в п'ятницю очікується суха погода, температура повітря близько +28°С.

Нагадаємо, увечері у вівторок, 16 липня, у Київській області вирувала злива з потужним буревієм через що опинилися під водою вулиці та попадали дерева.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.