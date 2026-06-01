Высокая вероятность вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь

Влияние вспышек на Солнце на человека. Фото: Pexeles. Коллаж: Новини.LIVE

Существенных магнитных бурь в понедельник, 1 июня, не ожидается при Земле. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло восемь вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 1 июня

Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью вспышек М.

Солнечная активность на 1 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 43

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Вспышки на Солнце

Вспышки на Солнце — это мощные выбросы энергии, которые возникают в его атмосфере вследствие магнитной активности. Они часто сопровождаются корональными выбросами массы, которые могут достигать Земли и вызывать геомагнитные бури.

Для людей прямой физической опасности эти явления не представляют, поскольку атмосфера и магнитное поле Земли защищают нас от большинства излучения. Однако некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость или изменение давления во время магнитных бурь, что иногда совпадает с периодами повышенной солнечной активности.

Читайте также:

В то же время во время сильных солнечных вспышек могут возникать косвенные последствия: перебои в работе спутниковой связи, GPS-навигации, радиосвязи и иногда сбои в электросетях.

Как писали Новини.LIVE, 1 июня в Украине местами возможны кратковременные дожди. Кроме того, синоптики предупредили о тумане и грозах. В то же время температура воздуха днем будет комфортной.

Также климатологи предупреждают о вероятном усилении явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года, что может повлиять на погодные условия в разных регионах мира. В то же время украинские синоптики отмечают, что в Украине не ожидается аномальной жары или резких климатических отклонений летом.