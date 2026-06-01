Головна Погода Висока ймовірність спалахів на Сонці: прогноз магнітних бур

Висока ймовірність спалахів на Сонці: прогноз магнітних бур

Дата публікації: 1 червня 2026 12:22
Вплив спалахів на Сонці на людину. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 1 червня, не очікується за Землі. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулося вісім спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 1 червня

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М.

Сонячна активність на 1 червня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 43
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Спалахи на Сонці

Спалахи на Сонці — це потужні викиди енергії, які виникають у його атмосфері внаслідок магнітної активності. Вони часто супроводжуються корональними викидами маси, які можуть досягати Землі та викликати геомагнітні бурі.

Для людей прямої фізичної небезпеки ці явища не становлять, оскільки атмосфера та магнітне поле Землі захищають нас від більшості випромінювання. Однак деякі можуть скаржитися на головний біль, втому чи зміну тиску під час магнітних бур, що інколи збігається з періодами підвищеної сонячної активності.

Водночас під час сильних сонячних спалахів можуть виникати непрямі наслідки: перебої в роботі супутникового зв’язку, GPS-навігації, радіозв’язку та іноді збої в електромережах.

Як писали Новини.LIVE, 1 червня в Україні місцями можливі короткочасні дощі. Крім того, синоптики попередили про туман та грози. Водночас температура повітря вдень буде комфортною.

Також кліматологи попереджають про ймовірне посилення явища Ель-Ніньйо в другій половині 2026 року, що може вплинути на погодні умови в різних регіонах світу. Водночас українські синоптики зазначають, що в Україні не очікується аномальної спеки чи різких кліматичних відхилень влітку.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
