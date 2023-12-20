Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Угроза лавины и подтоплений — синоптики рассказали, какие области будут страдать от оттепели arrow

Угроза лавины и подтоплений — синоптики рассказали, какие области будут страдать от оттепели

20 декабря 2023 06:22
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в среду, 20 декабря — в каких областях угроза лавины и подтоплений
Мужчина идет по затопленной улице. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 20 декабря, будет теплой. На севере и западе местами небольшой дождь, в частности в Волынской, Ровенской, Житомирской и других областях. Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности и угрозе подтоплений в ряде отдельных областей. Столбики термометров подскочат до +7...+11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 20 декабря

В Укргидрометцентре прогнозируется, что сегодня, 20 декабря, на севере местами небольшой дождь. На северо-востоке кое-где дороги покроет гололедица.

Карта погоды в Украине сегодня, 20 декабря, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C;
  • в Карпатах в течение дня около 0 °C.
  • в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +5...+7 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности III уровня из-за оттепели 19-20 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 20 декабря, от Укргидрометцентра
Прогноз опасных погодных условий в Украине сегодня, 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Также есть угроза подтоплений 19-22 декабря в Волынской области, а также местами во Львовской.

Так, повышение уровней воды на 0,1-0,5 м ожидается на правых притоках Припяти, в верховье ее притока р. Стырь и на отдельных реках суббассейна Западного Буга.

Объявлен I уровень опасности.

Прогноз опасных погодных условий в Украине сегодня, 20 декабря, от Укргидрометцентра
Прогноз опасных погодных условий в Украине сегодня, 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 20 декабря

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 20 декабря, в Украине будет теплая погода. Небольшие осадки следует ожидать местами на западе и севере.

Температура воздуха:

  • в течение дня +3...+9 °C;
  • на юге и Черновецкой области +7...+11 °C.

В Киеве сегодня прогнозируется влажная и теплая погода, однако без осадков. В течение дня +5...+7 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Наталья Диденко также рассказала, какой погоды в Украине ждать перед Рождеством.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме