Погода в Украине в среду, 20 декабря — в каких областях угроза лавины и подтоплений

Мужчина идет по затопленной улице. Фото: УНИАН

Погода в Украине в среду, 20 декабря, будет теплой. На севере и западе местами небольшой дождь, в частности в Волынской, Ровенской, Житомирской и других областях. Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности и угрозе подтоплений в ряде отдельных областей. Столбики термометров подскочат до +7...+11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 декабря

В Укргидрометцентре прогнозируется, что сегодня, 20 декабря, на севере местами небольшой дождь. На северо-востоке кое-где дороги покроет гололедица.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C;

в Карпатах в течение дня около 0 °C.

в Киеве ночью +2...+4 °C, днем +5...+7 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности III уровня из-за оттепели 19-20 декабря на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

Прогноз опасных погодных условий в Украине сегодня, 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Также есть угроза подтоплений 19-22 декабря в Волынской области, а также местами во Львовской.

Так, повышение уровней воды на 0,1-0,5 м ожидается на правых притоках Припяти, в верховье ее притока р. Стырь и на отдельных реках суббассейна Западного Буга.

Объявлен I уровень опасности.

Прогноз опасных погодных условий в Украине сегодня, 20 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 20 декабря

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 20 декабря, в Украине будет теплая погода. Небольшие осадки следует ожидать местами на западе и севере.

Температура воздуха:

в течение дня +3...+9 °C;

на юге и Черновецкой области +7...+11 °C.

В Киеве сегодня прогнозируется влажная и теплая погода, однако без осадков. В течение дня +5...+7 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Наталья Диденко также рассказала, какой погоды в Украине ждать перед Рождеством.