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Народний синоптик Наталія Діденко здивувала прогнозом погоди у передсвяткові дні

19 грудня 2023 14:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні напередодні Різдва - де буде найхолодніше
Люди гуляють центром Києва взимку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні 20 грудня прогнозується тепла погода, з опадами переважно на півночі та заході, але вони будуть слабкими та місцями. Температура повітря протягом дня становитиме +3…+9 °С, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні напередодні Різдва

Діденко повідомила, що 21 грудня очікується суха погода, але буде трохи прохолодніше - вдень +1...+5°С. Втім, 22 грудня кількість опадів збільшиться, можливий дощ та мокрий сніг, а також посилиться вітер.

А ось 23 грудня температура знову зменшиться, вночі навіть до негативних значень, з опадами у вигляді мокрого снігу. Вже 24 грудня, напередодні Різдва, прогнозується холодна погода з мокрим снігом та дощем.

"На Різдво очікується підвищення температури повітря", — каже Наталія Діденко.

Погода в Києві напередодні Різдва

Народний синоптик повідомила, що у Києві, 20 грудня, прогнозується волога погода без серйозних опадів, з температурою від +5…+7 °С протягом дня.

Після цього у Києві очікується сира погода зі зниженням температури у період з 22 по 24 грудня, але на Різдво стовпчик термометра знову підніметься до весняних значень.

Наталка Діденко
Погода від Наталії Діденки. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що тиждень напередодні Різдва і на свято в Україні буде переважно тепла погода. Невеликі дощі відбудуться лише на території деяких областей.

Також ми повідомляли, що 19 грудня без істотних опадів. У північній частині невеликий дощ. Синоптики також попереджають про ожеледицю. Вітер західний, південно-східний, 5-10 м/с.

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