Погода в Украине в канун Рождества - где будет холоднее всего

Народный синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом погоды в предпраздничные дни
В Украине 20 декабря прогнозируется теплая погода, с осадками преимущественно на севере и западе, но они будут слабыми и местами. Температура воздуха в течение дня составит +3…+9 °С, на юге и в Черновицкой области +7…+11 °С.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине в канун Рождества
Диденко сообщила, что 21 декабря ожидается сухая погода, но будет немного прохладнее — днем +1…+5 °С. Впрочем, 22 декабря количество осадков увеличится, возможен дождь и мокрый снег, а также усилится ветер.
А вот 23 декабря температура снова снизится, ночью даже до отрицательных значений, с осадками в виде мокрого снега. Уже 24 декабря, в канун Рождества, прогнозируется холодная погода с мокрым снегом и дождем.
"На Рождество ожидается повышение температуры воздуха", — говорит Наталья Диденко.
Погода в Киеве в канун Рождества
Народный синоптик сообщила, что в Киеве, 20 декабря прогнозируется влажная погода без серьезных осадков, с температурой от +5…+7 °С в течение дня.
После этого в Киеве ожидается сырая погода с понижением температуры в период с 22 по 24 декабря, но на Рождество столбик термометра снова поднимется до весенних значений.
Напомним, что неделя в канун Рождества и на самый праздник в Украине будет преимущественно теплая погода. Небольшие дожди пройдут только на территории некоторых областей.
Также мы сообщали, что 19 декабря без существенных осадков. В северной части возможен небольшой дождь. Синоптики также предупреждают об гололедице. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
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