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Народный синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом погоды в предпраздничные дни

19 декабря 2023 14:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в канун Рождества - где будет холоднее всего
Люди гуляют по центрку Киева зимой. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 20 декабря прогнозируется теплая погода, с осадками преимущественно на севере и западе, но они будут слабыми и местами. Температура воздуха в течение дня составит  +3…+9 °С, на юге и в Черновицкой области +7…+11 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине в канун Рождества

Диденко сообщила, что 21 декабря ожидается сухая погода, но будет немного прохладнее — днем +1…+5 °С. Впрочем, 22 декабря количество осадков увеличится, возможен дождь и мокрый снег, а также усилится ветер.

А вот 23 декабря температура снова снизится, ночью даже до отрицательных значений, с осадками в виде мокрого снега. Уже 24 декабря, в канун Рождества, прогнозируется холодная погода с мокрым снегом и дождем.

"На Рождество ожидается повышение температуры воздуха", — говорит Наталья Диденко.

Погода в Киеве в канун Рождества

Народный синоптик сообщила, что в Киеве, 20 декабря прогнозируется влажная погода без серьезных осадков, с температурой от +5…+7 °С в течение дня.

После этого в Киеве ожидается сырая погода с понижением температуры в период с 22 по 24 декабря, но на Рождество столбик термометра снова поднимется до весенних значений.

Наталка Диденко
Погода от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что неделя в канун Рождества и на самый праздник в Украине будет преимущественно теплая погода. Небольшие дожди пройдут только на территории некоторых областей.

Также мы сообщали, что 19 декабря без существенных осадков. В северной части возможен небольшой дождь. Синоптики также предупреждают об гололедице. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

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