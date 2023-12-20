Погода в Україні у середу, 20 грудня — в яких областях загроза лавини та підтоплень

Чоловік йде затопленою вулицею. Фото: УНІАН

Погода в Україні в середу, 20 грудня, буде теплою. На півночі та заході подекуди невеликий дощ, зокрема в Волинській, Рівненській, Житомирській та інших областях. Також синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку та загрозу підтоплень у низці окремих областей. Стовпчики термометрів підскочать до +7...+11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 20 грудня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 20 грудня, на півночі місцями невеликий дощ. На північному сході подекуди дороги вкриє ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C;

в Карпатах упродовж дня близько 0 °C.

у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +5...+7 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня через відлигу упродовж 19-20 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні.

Прогноз небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Також є загроза підтоплень упродовж 19-22 грудня в Волинській області, а також місцями у Львівській.

Так, підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м очікується на правих притоках Прип'яті, у верхів'ї її притоки р.Стир та на окремих річках суббасейну Західного Бугу.

Оголошено І рівень небезпеки.

Прогноз небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 20 грудня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в середу, 20 грудня, в Україні буде тепла погода. Невеликі опади слід чекати на місцями на заході та півночі.

Температура повітря:

упродовж дня +3...+9 °C;

на півдні та в Чернівецькій області +7...+11 °C.

У Києві сьогодні прогнозується волога й тепла погода, однак без сильних опадів. Протягом дня +5...+7 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Наталка Діденко також розповіла, якої погоди в Україні чекати перед Різдвом.