Погода в Україні у середу, 20 грудня — в яких областях загроза лавини та підтоплень

Загроза лавини та підтоплень — синоптики розповіли, які області потерпатимуть від відлиги
Погода в Україні в середу, 20 грудня, буде теплою. На півночі та заході подекуди невеликий дощ, зокрема в Волинській, Рівненській, Житомирській та інших областях. Також синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку та загрозу підтоплень у низці окремих областей. Стовпчики термометрів підскочать до +7...+11 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 грудня
В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 20 грудня, на півночі місцями невеликий дощ. На північному сході подекуди дороги вкриє ожеледиця.
Вітер переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C;
- в Карпатах упродовж дня близько 0 °C.
- у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +5...+7 °C.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня через відлигу упродовж 19-20 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні.
Також є загроза підтоплень упродовж 19-22 грудня в Волинській області, а також місцями у Львівській.
Так, підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м очікується на правих притоках Прип'яті, у верхів'ї її притоки р.Стир та на окремих річках суббасейну Західного Бугу.
Оголошено І рівень небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 20 грудня
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в середу, 20 грудня, в Україні буде тепла погода. Невеликі опади слід чекати на місцями на заході та півночі.
Температура повітря:
- упродовж дня +3...+9 °C;
- на півдні та в Чернівецькій області +7...+11 °C.
У Києві сьогодні прогнозується волога й тепла погода, однак без сильних опадів. Протягом дня +5...+7 °C.
Нагадаємо, що Наталка Діденко також розповіла, якої погоди в Україні чекати перед Різдвом.
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