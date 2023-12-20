Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Загроза лавини та підтоплень — синоптики розповіли, які області потерпатимуть від відлиги arrow

Загроза лавини та підтоплень — синоптики розповіли, які області потерпатимуть від відлиги

20 грудня 2023 06:22
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у середу, 20 грудня — в яких областях загроза лавини та підтоплень
Чоловік йде затопленою вулицею. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в середу, 20 грудня, буде теплою. На півночі та заході подекуди невеликий дощ, зокрема в Волинській, Рівненській, Житомирській та інших областях. Також синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку та загрозу підтоплень у низці окремих областей. Стовпчики термометрів підскочать до +7...+11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.  

Читайте також:

Погода в Україні 20 грудня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 20 грудня, на півночі місцями невеликий дощ. На північному сході подекуди дороги вкриє ожеледиця. 

Мапа погоди в Україні сьогодні, 20 грудня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C;
  • в Карпатах упродовж дня близько 0 °C.
  • у Києві вночі +2...+4 °C, вдень +5...+7 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня через відлигу упродовж 19-20 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 20 грудня, від Укргідрометцентру
Прогноз небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Також є загроза підтоплень упродовж 19-22 грудня в Волинській області, а також місцями у Львівській.

Так, підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м очікується на правих притоках Прип'яті, у верхів'ї її притоки  р.Стир та на окремих річках суббасейну Західного Бугу.

Оголошено І рівень небезпеки.

Прогноз небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 20 грудня, від Укргідрометцентру
Прогноз небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 20 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 20 грудня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, в середу, 20 грудня, в Україні буде тепла погода. Невеликі опади слід чекати на місцями на заході та півночі.

Температура повітря:

  • упродовж дня +3...+9 °C;
  • на півдні та в Чернівецькій області +7...+11 °C.

У Києві сьогодні прогнозується волога й тепла погода, однак без сильних опадів. Протягом дня +5...+7 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Наталка Діденко також розповіла, якої погоди в Україні чекати перед Різдвом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

11:51 Динамо може очолити відомий український тренер

Актуальне по темі