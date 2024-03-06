Прогноз магнитных бурь на 6 марта

Женщина страдает головной болью. Иллюстративное фото: Pexels

Магнитные бури в среду, 6 марта, не ожидаются. Прогнозируется, что магнитосфера Земли в течение суток будет находиться в спокойном состоянии. Также солнечная активность в течение дня была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 марта

В течение суток солнечная активность находилась на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С, самой большой из них была С6. Подобные вспышки почти не влияют на организм человека.

В этот день геомагнитное поле будет спокойным. Вместе с тем солнечная активность будет низкой с вероятными вспышками класса М. Сила геомагнитного шторма будет равна 1%, что характерно для полного магнитосферного штиля.

Солнечная активность на 6 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 22.

У мужчины болит голова из-за воздействия магнитных бурь. Иллюстративное фото: depositphotos.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Следует следовать следующим советам, чтобы уберечься от негативного воздействия магнитных бурь:

не злоупотреблять алкоголем, кофе и энергетическими напитками;

больше времени проводить на свежем воздухе;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

каждое утро 10 минут производить зарядку;

перед сном принимать контрастный душ для облегчения засыпания.

Напомним, первый месяц весны обещает быть тихим и спокойным, однако магнитные бури все же предполагаются. Следует ожидать несколько опасных дат. Чтобы уберечь свое здоровье и не страдать от геоштормов, следует знать, когда ждать солнечных вспышек и как к ним подготовиться.

Добавим, магнитные бури по-разному влияют на здоровье людей. Часто метеозависимые страдают бессонницей. Врач Комаровский дал совет, как с этим бороться.