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Загроза з космосу для метеозалежних неминуча — прогноз магнітних бур на 6 березня

6 березня 2024 05:36
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Прогноз магнітних бур на 6 березня
Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі у середу, 6 березня не очікуються. Прогнозується, що магнітосфера Землі впродовж доби перебуватиме у спокійному стані. Також сонячна активність протягом дня була низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 березня

Протягом доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці відбулося дев'ять спалахів класу С, найбільшим з них був С6. Подібні спалахи майже не впливають на людський організм.

У цей день геомагнітне поле також буде спокійним. Разом з тим сонячна активність буде низькою із ймовірними спалахами класу М. Сила геомагнітного шторму дорівнюватиме 1%, що характерно для повного магнітосферного штилю.

Сонячна активність на 6 березня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 22.
У чоловіка болить голова через вплив магнітних бур
У чоловіка болить голова через вплив магнітних бур. Ілюстративне фото: depositphotos.

Як захиститись від магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. При розумінні проблеми та отриманні попередження про магнітні бурі можна контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Варто дотримуватися наступних порад, щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур:

  • не зловживати алкоголем, кавою та енергетичними напоями;
  • більше часу проводити на свіжому повітрі;
  • уникати надмірних фізичних навантажень;
  • кожного ранку 10 хвилин робити зарядку;
  • перед сном приймати контрастний душ для полегшення засипання.

Нагадаємо, перший місяць весни обіцяє бути тихим та спокійним, однак магнітні бурі все ж передбачаються. Варто очікувати кілька небезпечних дат. Щоб вберегти своє здоров'я й не страждати від геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися. 

Додамо, магнітні бурі по-різному впливають на здоров'я людей. Часто метеозалежні страждають на безсоння. Лікар Комаровській дав пораду, як з цим боротися.

погода
земля
космос
Сонце
магнітні бурі
Україна
головний біль

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