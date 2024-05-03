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Угрозы из космоса не избежать — прогноз магнитных бурь 3 мая

3 мая 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 3 мая, прогноз астросиноптиков
Приступ мигрени у женщины из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 3 мая будут представлять угрозу организму людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса М9, которые оказывают опасное влияние на людей. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на активном уровне, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 3 мая

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышек М-класса — 40%;
  • вероятность вспышек Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 54.
магнитные бури 3 мая
Женщина страдает головной болью из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от отрицательного воздействия магнитных бурь:

  • отмените дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии;
  • в случае ухудшения самочувствия, перенесите важные встречи или возьмите выходной если есть возможность;
  • ешьте больше овощей;
  • сделайте рацион полегче;
  • пейте больше воды;
  • откажитесь от жирного, острого, кофе, сигарет и алкоголя;
  • добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, которые помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и т.п.).

Напомним, май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.

Ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

космос
Солнце
здоровье
головная боль
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