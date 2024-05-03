Магнитные бури в Украине сегодня, 3 мая, прогноз астросиноптиков

Приступ мигрени у женщины из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 3 мая будут представлять угрозу организму людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 3 апреля

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса М9, которые оказывают опасное влияние на людей. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на активном уровне, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 3 мая

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышек М-класса — 40%;

вероятность вспышек Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 54.

Женщина страдает головной болью из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от отрицательного воздействия магнитных бурь:

отмените дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии;

в случае ухудшения самочувствия, перенесите важные встречи или возьмите выходной если есть возможность;

ешьте больше овощей;

сделайте рацион полегче;

пейте больше воды;

откажитесь от жирного, острого, кофе, сигарет и алкоголя;

добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, которые помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и т.п.).

Напомним, май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.

Ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.