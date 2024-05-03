Магнитные бури в Украине сегодня, 3 мая, прогноз астросиноптиков

Угрозы из космоса не избежать — прогноз магнитных бурь 3 мая
Магнитные бури 3 мая будут представлять угрозу организму людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, а в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 3 апреля
За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса М9, которые оказывают опасное влияние на людей. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет на активном уровне, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 3 мая
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышек М-класса — 40%;
- вероятность вспышек Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 54.
Как защититься от отрицательного воздействия магнитных бурь:
- отмените дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии;
- в случае ухудшения самочувствия, перенесите важные встречи или возьмите выходной если есть возможность;
- ешьте больше овощей;
- сделайте рацион полегче;
- пейте больше воды;
- откажитесь от жирного, острого, кофе, сигарет и алкоголя;
- добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, которые помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, сыр, рыба, бананы и т.п.).
Напомним, май 2024 года начнется с мощной магнитной бури, ударившей еще в конце апреля. Также в последний месяц весны от нашего капризного Солнца стоит ожидать еще несколько геоштормов, которые могут повлиять на здоровье людей. Чтобы ваше самочувствие и настроение не пострадали от космической погоды, стоит заранее подготовиться к возможным солнечным вспышкам.
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