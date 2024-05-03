Магнітні бурі в Україні сьогодні, 3 травня — прогноз астросиноптиків

Загрози з космосу не уникнути — прогноз магнітних бур 3 травня
Магнітні бурі 3 травня чинитимуть загрозу організму людей. Магнітосфера земної кулі перебуває у збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 3 квітня
За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу М9, які мають небезпечний вплив на людей. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде на активному рівні, а сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 3 травня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалахів М-класу — 40%;
- ймовірність спалахів Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 54.
Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:
- скасуйте справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;
- у разі погіршення самопочуття, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний якщо є можливість;
- їжте більше овочів;
- зробіть раціон легшим;
- пийте більше води;
- відмовтеся від жирного, гострого, кави, сигарет та алкоголю;
- додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, які допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани тощо).
Нагадаємо, травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів.
Раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.
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