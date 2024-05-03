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Загрози з космосу не уникнути — прогноз магнітних бур 3 травня

3 травня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 3 травня — прогноз астросиноптиків
Напад мігрені у жінки через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 3 травня чинитимуть загрозу організму людей. Магнітосфера земної кулі перебуває у збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу М9, які мають небезпечний вплив на людей. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде на активному рівні, а сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 3 травня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалахів М-класу — 40%;
  • ймовірність спалахів Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 54.
магнітні бурі 3 травня
Жінка страждає на головний біль через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур:

  • скасуйте справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії;
  • у разі погіршення самопочуття, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний якщо є можливість;
  • їжте більше овочів; 
  • зробіть раціон легшим;
  • пийте більше води;
  • відмовтеся від жирного, гострого, кави, сигарет та алкоголю;
  • додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, які допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани тощо).

Нагадаємо, травень 2024 року розпочнеться з потужної магнітної бурі, яка вдарила ще наприкінці квітня. Також впродовж останнього місяця весни від нашого примхливого Сонця варто очікувати ще кілька геоштормів, які можуть вплинути на здоров'я людей. А щоб ваше самопочуття та настрій не постраждали від космічної погоди, варто заздалегідь підготуватися до можливих сонячних спалахів. 

Раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

космос
Сонце
здоров'я
головний біль
прогноз погоди

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