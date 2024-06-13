Погода в Украине в четверг, 13 июня – где синоптики обещают дожди, грозы, град

Женщина торгует под дождем. Фото иллюстративное: usionline.com

Погода в Украине в четверг, 13 июня, продолжит поливать дождем. Особенно это касается западных регионов. В Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Ровенской областях возможны грозы, температура воздуха днем до +20 °C. Также осадки ожидаются в некоторых регионах центральной и южной Украины. Ветер северо-западный, в западных областях — с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 июня

На востоке Украины, кроме Луганской области, будет сухо. При этом воздух прогреется до +27...+32 °C. В Черниговской, Житомирской, Сумской областях без осадков, облачно с прояснениями, +18...+23 °C.

Кратковременные дожди синоптики прогнозируют в Николаевской и Одесской областях, +22...+28 °C. Остальные южные области дожди обойдут стороной.

В Киевской области осадки маловероятны, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+23 °C. В Киеве облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +23 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 13 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр предупреждает об опасных гидрологических явлениях 13-15 июня. В результате появления паводковой волны на участке Днестра Галич-Залещики ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,0 м без негативных последствий.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

13-15 июня в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 13 июня

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 13 июня дожди с грозами пройдут в западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. В других регионах без осадков.

"Температура воздуха, хоть ложкой ешь — на западе, севере +18...+23 °C, в центре +23...+27 °C, разве что в Винницкой области +20...+23 °C. В южной части +27...+30 °C, но в Одесской области уже +22...+25 °C. В восточных областях жара немного отпустит, завтра днем ​​+26...+30 °C", — сообщила народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 13 июня. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, в венском аэропорту "Швехат" пассажирский самолет был серьезно поврежден градом. Авиалайнер вошел в грозовой фронт, но успешно приземлился, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что 8 июня в Киевской области бушевал смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом.