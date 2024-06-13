Погода в Україні в четвер, 13 червня — де синоптики обіцяють дощі, грози, град

Жінка торгує під дощем. Фото ілюстративне: usionline.com

Погода в Україні у четвер, 13 червня, продовжить поливати дощем. Особливо це стосується західних регіонів. У Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській областях можливі грози, температура повітря вдень до +20 °C. Також опади очікуються у деяких регіонах центральної та південної України. Вітер північно-західний, у західних областях — з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 червня

На сході України, за винятком Луганської області, буде сухо. При цьому повітря прогріється до +27...+32 °C. У Чернігівській, Житомирській, Сумській областях — без опадів, хмарно з проясненнями, +18...+23 °C.

Короткочасні дощі синоптики прогнозують на Миколаєвщині та Одещині, +22...+28 °C. Решту південних областей дощі обійдуть стороною.

На Київщині опади малоймовірні, вітер північно-західний , 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+23 °C. У Києві — хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +23 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні гідрологічні явища 13-15 червня. Внаслідок добігання паводкової хвилі на ділянці Днiстра Галич-Залiщики очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,0, без негативних наслiдкiв.

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

13-15 червня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 13 червня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 13 червня дощі з грозами пройдуть у західних областях, а також на Одещині та Миколаївщині. В інших регіонах — без опадів.

"Температура повітря, хоч ложкою їж — на заході, півночі +18...+23 °C, у центрі +23...+27 °C, хіба на Вінниччині +20...+23 °C. У південній частині +27...+30 °C, але на Одещині вже +22...+25 °C. У східних областях також спеку трохи попустить, завтра вдень +26...+30 °C", — повідомила народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 13 червня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, у віденському аеропорту "Швехат" пасажирський літак було серйозно пошкоджено градом. Авіалайнер увійшов в грозовий фронт, але успішно приземлився без потерпілих.

Також ми писали, що 8 червня у Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок.