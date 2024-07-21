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Будет заливать дождями — в Укргидрометцентре назвали области, где завтра станет свежее

21 июля 2024 17:59
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 июля, от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 22 июля, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях будут грозы, ветер и дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 22 июля

В Карпатах, на Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей, ночью местами в Киевской, днем в Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди, а также грозы. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +14...+19 °С, днем +25...+30 °С. В южной части и восточных областях ночью +19...+24 °С, днем +29...34 °С.

Прогноз погоды в Украине на 22 июля
Прогноз погоды в Украине на 22 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 22 июля

В столичном регионе будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, а днем без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +14...+19 °С, днем +25...+30 °С;
  • в Киеве ночью +17°С...+19 °С, днем +27°С...+29 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 22 июля ожидается теплой, кое-где с грозовыми дождями. В некоторых областях температура воздуха снизится до +25 °С.

Ранее 16 июля Киев накрыло дождем с мощным ураганом — из-за ливня под водой оказались улицы, а ветер повалил деревья. Пользователи соцсетей публиковали видео непогоды и последствия.

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