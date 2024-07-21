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Заливатиме дощами — в Укргідрометцентрі назвали області, де завтра стане свіжіше

21 липня 2024 17:59
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 липня, від Укргідрометцентра
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 22 липня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть грози, вітер та дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 22 липня

У Карпатах, на Прикарпатті, в більшості центральних, південних областей, вночі місцями у Київській, вдень у Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, а також грози. На решті території опадів не передбачається.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +14...+19 °С, вдень +25...+30 °С. У південній частині та східних областях вночі +19...+24 °С, вдень +29...34 °С.

Прогноз погоди в Україні на 22 липня
Прогноз погоди в Україні на 22 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 22 липня

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, а вдень без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі +14...+19 °С, вдень +25...+30 °С;
  • у Києві вночі +17°С...+19 °С, вдень +27 °С...+29 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 22 липня очікується теплою, подекуди з грозовими дощами. У деяких областях температура повітря знизиться до +25 °С.

Раніше 16 липня Київ накрило дощем із потужним буревієм — через зливу під водою опинилися вулиці, а вітер повалив дерева. Користувачі соцмереж публікували відео негоди та наслідків.

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