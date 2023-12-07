Погода в Украине завтра, 8 декабря — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Заметет почти всю Украину — синоптики предупредили об опасной погоде на завтра
По Украине завтра, 8 декабря, распространится облачная погода. В большинстве регионах будут идти снег и дожди. В то же время украинцев в этот день будет ждать опасность, поэтому стоит быть осторожными, особенно на дороге.
О погоде на 8 декабря рассказали в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 8 декабря
На севере, в Винницкой, Харьковской и в большинстве центральных и южных областях будет идти снег с дождем. Также ожидается налипание мокрого снега и гололед.
На западе страны без существенных осадков, на Закарпатье и в Прикарпатье местами будет туман.
Ветер предполагается восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях могут быть порывы 15-20 м/с.
Температура на севере и западе:
- ночью — -9...-4 °C;
- днем — -6...-1°C.
На остальной территории Украины в течение суток ожидается -5...0 °C, на юге — 0...+5 °C, в Крыму — +6...+11 °C.
Погода в Киеве 8 декабря
В Киеве завтра, 8 декабря, на дорогах будет гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок. Также в регионе будет снежить.
Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -9...-4 °C;
- днем — -6...-1°C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — -6...-4 °C;
- днем — -3...-1 °C.
Также синоптики предупредили киевлян и жителей области об опасных метеорологических явлениях, а именно о гололеде, I уровень опасности.
Опасные метеорологические явления в Украине 8 декабря
Завтра, 8 декабря, на дорогах страны, кроме запада, ожидается гололед.
В свою очередь гололед будет в следующих областях:
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Донецкой.
В Одесской и Николаевской области будет налипание мокрого снега.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении.
Напомним, с сегодняшнего дня, 7 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона. В настоящее время в пределах Измаила и Рени наблюдаются обильные осадки.
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