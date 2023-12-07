Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Заметет почти всю Украину — синоптики предупредили об опасной погоде на завтра arrow

Заметет почти всю Украину — синоптики предупредили об опасной погоде на завтра

7 декабря 2023 21:02
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 8 декабря — подробный прогноз от Укргидрометцентра
Снежная погода в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

По Украине завтра, 8 декабря, распространится облачная погода. В большинстве регионах будут идти снег и дожди. В то же время украинцев в этот день будет ждать опасность, поэтому стоит быть осторожными, особенно на дороге.

О погоде на 8 декабря рассказали в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 8 декабря

На севере, в Винницкой, Харьковской и в большинстве центральных и южных областях будет идти снег с дождем. Также ожидается налипание мокрого снега и гололед.

На западе страны без существенных осадков, на Закарпатье и в Прикарпатье местами будет туман.

Ветер предполагается восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях могут быть порывы 15-20 м/с.

Температура на севере и западе:

  • ночью — -9...-4 °C;
  • днем — -6...-1°C.

На остальной территории Украины в течение суток ожидается -5...0 °C, на юге — 0...+5 °C, в Крыму — +6...+11 °C.

погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 8 декабря

В Киеве завтра, 8 декабря, на дорогах будет гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок. Также в регионе будет снежить.

Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — -9...-4 °C;
  • днем — -6...-1°C.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — -6...-4 °C;
  • днем — -3...-1 °C.

Также синоптики предупредили киевлян и жителей области об опасных метеорологических явлениях, а именно о гололеде, I уровень опасности.

погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Киеве 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине 8 декабря

Завтра, 8 декабря, на дорогах страны, кроме запада, ожидается гололед.

В свою очередь гололед будет в следующих областях:

  • Кировоградской;
  • Черкасской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой.

В Одесской и Николаевской области будет налипание мокрого снега.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении.

погода от Укргидрометцентра на завтра
Опасные метеорологические явления в Украине 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, с сегодняшнего дня, 7 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона. В настоящее время в пределах Измаила и Рени наблюдаются обильные осадки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме