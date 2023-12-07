Погода в Украине завтра, 8 декабря — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Снежная погода в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По Украине завтра, 8 декабря, распространится облачная погода. В большинстве регионах будут идти снег и дожди. В то же время украинцев в этот день будет ждать опасность, поэтому стоит быть осторожными, особенно на дороге.

О погоде на 8 декабря рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 8 декабря

На севере, в Винницкой, Харьковской и в большинстве центральных и южных областях будет идти снег с дождем. Также ожидается налипание мокрого снега и гололед.

На западе страны без существенных осадков, на Закарпатье и в Прикарпатье местами будет туман.

Ветер предполагается восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях могут быть порывы 15-20 м/с.

Температура на севере и западе:

ночью — -9...-4 °C;

днем — -6...-1°C.

На остальной территории Украины в течение суток ожидается -5...0 °C, на юге — 0...+5 °C, в Крыму — +6...+11 °C.

Погода в Украине 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 8 декабря

В Киеве завтра, 8 декабря, на дорогах будет гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок. Также в регионе будет снежить.

Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — -9...-4 °C;

днем — -6...-1°C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — -6...-4 °C;

днем — -3...-1 °C.

Также синоптики предупредили киевлян и жителей области об опасных метеорологических явлениях, а именно о гололеде, I уровень опасности.

Погода в Киеве 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине 8 декабря

Завтра, 8 декабря, на дорогах страны, кроме запада, ожидается гололед.

В свою очередь гололед будет в следующих областях:

Кировоградской;

Черкасской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Донецкой.

В Одесской и Николаевской области будет налипание мокрого снега.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении.

Опасные метеорологические явления в Украине 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, с сегодняшнего дня, 7 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий из-за снежного циклона, который уже накрыл юг региона. В настоящее время в пределах Измаила и Рени наблюдаются обильные осадки.