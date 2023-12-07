Погода в Україні завтра, 8 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Сніжна погода у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україною завтра, 8 грудня, пошириться хмарна погода. В більшості регіонах будуть йти сніг та дощі. Водночас на українців в цей день чекатиме небезпека, тому варто бути обережними, особливо на дорозі.

Про погоду на 8 грудня розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 8 грудня

На півночі, Вінничині, Харківщині та у більшості центральних та південних областях йтиме сніг з дощем. Також очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця.

На заході країни без суттєвих опадів, на Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман.

Вітер передбачається східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях можуть бути пориви 15-20 м/с.

Температура на півночі та заході:

вночі — -9...-4 °C;

вдень — -6...-1 °C.

На решті території України впродовж доби очікується -5...0 °C, на півдні — 0...+5 °C, в Криму — +6...+11 °C.

Погода в Україні 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 8 грудня

У Києві завтра, 8 грудня, на дорогах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздок. Також в регіоні сніжитиме.

Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — -9...-4 °C;

вдень — -6...-1 °C.

Температура повітря в Києві:

вночі — -6...-4 °C;

вдень — -3...-1 °C.

Також синоптики попередили киян та жителів області про небезпечні метеорологічні явища, а саме ожеледицю, І рівень небезпечності.

Погода у Києві 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 грудня

Завтра, 8 грудня, на дорогах країни, крім заходу, очікується ожеледиця.

Своєю чергою ожеледь буде в таких областях:

Кіровоградській;

Черкаській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Донецькій.

На Одещині та Миколаївщині буде налипання мокрого снігу.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — додали у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, відсьогодні, 7 грудня, в Одеській області очікується погіршення погодних умов через сніговий циклон, який вже накрив південь регіону. Наразі межах Ізмаїлу та Рені спостерігаються рясні опади.