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Замете майже всю Україну — синоптики попередили про небезпечну погоду на завтра

7 грудня 2023 21:02
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 8 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Сніжна погода у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Україною завтра, 8 грудня, пошириться хмарна погода. В більшості регіонах будуть йти сніг та дощі. Водночас на українців в цей день чекатиме небезпека, тому варто бути обережними, особливо на дорозі. 

Про погоду на 8 грудня розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 8 грудня

На півночі, Вінничині, Харківщині та у більшості центральних та південних областях йтиме сніг з дощем. Також очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. 

На заході країни без суттєвих опадів, на Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман. 

Вітер передбачається східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях можуть бути пориви 15-20 м/с. 

Температура на півночі та заході:

  • вночі — -9...-4 °C;
  • вдень — -6...-1 °C.

На решті території України впродовж доби очікується -5...0 °C, на півдні — 0...+5 °C, в Криму — +6...+11 °C.

погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 8 грудня

У Києві завтра, 8 грудня, на дорогах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздок. Також в регіоні сніжитиме.

Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — -9...-4 °C;
  • вдень — -6...-1 °C.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — -6...-4 °C;
  • вдень — -3...-1 °C.

Також синоптики попередили киян та жителів області про небезпечні метеорологічні явища, а саме ожеледицю, І рівень небезпечності.

погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода у Києві 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 грудня

Завтра, 8 грудня, на дорогах країни, крім заходу, очікується ожеледиця. 

Своєю чергою ожеледь буде в таких областях:

  • Кіровоградській;
  • Черкаській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій.

На Одещині та Миколаївщині буде налипання мокрого снігу.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — додали у повідомленні.

погода від Укргідрометцентру на завтра
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, відсьогодні, 7 грудня, в Одеській області очікується погіршення погодних умов через сніговий циклон, який вже накрив південь регіону. Наразі межах Ізмаїлу та Рені спостерігаються рясні опади.

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