Погода в Україні завтра, 8 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Замете майже всю Україну — синоптики попередили про небезпечну погоду на завтра
Україною завтра, 8 грудня, пошириться хмарна погода. В більшості регіонах будуть йти сніг та дощі. Водночас на українців в цей день чекатиме небезпека, тому варто бути обережними, особливо на дорозі.
Про погоду на 8 грудня розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 8 грудня
На півночі, Вінничині, Харківщині та у більшості центральних та південних областях йтиме сніг з дощем. Також очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця.
На заході країни без суттєвих опадів, на Закарпатті та Прикарпатті місцями буде туман.
Вітер передбачається східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях можуть бути пориви 15-20 м/с.
Температура на півночі та заході:
- вночі — -9...-4 °C;
- вдень — -6...-1 °C.
На решті території України впродовж доби очікується -5...0 °C, на півдні — 0...+5 °C, в Криму — +6...+11 °C.
Погода у Києві 8 грудня
У Києві завтра, 8 грудня, на дорогах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздок. Також в регіоні сніжитиме.
Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -9...-4 °C;
- вдень — -6...-1 °C.
Температура повітря в Києві:
- вночі — -6...-4 °C;
- вдень — -3...-1 °C.
Також синоптики попередили киян та жителів області про небезпечні метеорологічні явища, а саме ожеледицю, І рівень небезпечності.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 грудня
Завтра, 8 грудня, на дорогах країни, крім заходу, очікується ожеледиця.
Своєю чергою ожеледь буде в таких областях:
- Кіровоградській;
- Черкаській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій.
На Одещині та Миколаївщині буде налипання мокрого снігу.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, відсьогодні, 7 грудня, в Одеській області очікується погіршення погодних умов через сніговий циклон, який вже накрив південь регіону. Наразі межах Ізмаїлу та Рені спостерігаються рясні опади.
Читайте Новини.LIVE!