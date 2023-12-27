Затопление и не только — в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде на завтра

Мужчина под зонтиком идет по затопленной улице. Фото: УНИАН

Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидается облачная погода. Кроме того, есть опасность затоплений и схождение лавин в горах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 декабря

Синоптики предупреждают, что 28 декабря украинцев ожидает облачная с прояснениями погода.

Обойдется без осадков, лишь в восточных и Сумских областях ночью небольшой мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью по востоку страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +2 °С до -3°С;

днем +1...+6 °С тепла;

на западе и юге страны +4...+9 °С.

Погода в Украине 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 28 декабря

В столице и области облачно с прояснениями. Обойдется без осадков.

Ветер порывистый западный, северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью от +2...-3 °С, днем +1...+6 °С;

в Киеве ночью около 0 °С, днем +2...+4 °С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

"27-30 декабря 2023 года в результате прохождения тало-дождевого паводка на притоке Десны р. Снов будет продолжаться рост уровней воды до 10 см в сутки с последующим затоплением поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения (с. Большой Дырчинс. Малый Дырчин) в Черниговском районе Черниговской области", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.

Карта наводнений в Украине 28 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Схождение лавин

Синоптики отмечают значительную снеголавинную опасность (3 уровень):

27 декабря — на высокогорье Ивано-Франковской области.

27-28 декабря — на высокогорье Закарпатской области.

Сообщается о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах.

Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня, ожидается 28 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.

Местным жителям, а также туристам советуют воздержаться от восхождений на горные вершины.

Карта схождения лавин. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.