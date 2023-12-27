Затопление и не только — в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде на завтра
Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидается облачная погода. Кроме того, есть опасность затоплений и схождение лавин в горах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 28 декабря
Синоптики предупреждают, что 28 декабря украинцев ожидает облачная с прояснениями погода.
Обойдется без осадков, лишь в восточных и Сумских областях ночью небольшой мокрый снег.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Ночью по востоку страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от +2 °С до -3°С;
- днем +1...+6 °С тепла;
- на западе и юге страны +4...+9 °С.
Погода в Киеве 28 декабря
В столице и области облачно с прояснениями. Обойдется без осадков.
Ветер порывистый западный, северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью от +2...-3 °С, днем +1...+6 °С;
- в Киеве ночью около 0 °С, днем +2...+4 °С.
Синоптики предупреждают
"27-30 декабря 2023 года в результате прохождения тало-дождевого паводка на притоке Десны р. Снов будет продолжаться рост уровней воды до 10 см в сутки с последующим затоплением поймы и превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения (с. Большой Дырчинс. Малый Дырчин) в Черниговском районе Черниговской области", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.
Схождение лавин
Синоптики отмечают значительную снеголавинную опасность (3 уровень):
- 27 декабря — на высокогорье Ивано-Франковской области.
- 27-28 декабря — на высокогорье Закарпатской области.
Сообщается о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах.
Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня, ожидается 28 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области.
Местным жителям, а также туристам советуют воздержаться от восхождений на горные вершины.
Напомним, что в ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода. Ее обусловит влияние мощной области повышенного атмосферного давления, расположенного на юге Европы.
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