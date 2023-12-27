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Затоплення і не тільки — в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду на завтра

27 грудня 2023 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Затоплення і не тільки — в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду на завтра
Чоловік під парасолею йде затопленою вулицею. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 28 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Окрім того, є небезпека затоплень та сходження лавин у горах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 28 грудня

Синоптики попереджають, що 28 грудня на українців очікує хмарна з проясненнями погода.

Обійдеться без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі від +2 °С  до -3 °С;
  • вдень +1...+6 °С;
  • на заході та півдні країни +4...+9 °С.
погода
Погода в Україні 28 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 28 грудня

В столиці та області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів.

Вітер поривчастий західний, північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі від +2...-3 °С , вдень +1...+6 °С;
  • у Києві вночі близько 0 °С, вдень +2...+4 °С.
погода
Погода в Киевской области. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

"27-30 грудня 2023 року внаслідок проходження тало-дощового паводку на притоці Десни р.Снов продовжуватиметься ріст рівнів води до 10 см за добу з подальшим затопленням заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення (с.Великий Дирчин-с.Малий Дирчин) у Чернігівському районі Чернігівської області", — говориться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.

погода
Карта затоплень в Україні 28 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Сходження лавин

Синоптики відзначають значну сніголавинну небезпеку (3 рівень):

  • 27 грудня — на високогiр'ї Івано-Франківської області.
  • 27-28 грудня — на високогiр'ї Закарпатської області.

Повідомляється про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня, очікується 28 грудня на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Місцевим мешканцям, а також туристам радять утриматися від сходжень на гірські вершини.

погода
Карта сходження лавин. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.

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