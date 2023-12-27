Затоплення і не тільки — в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду на завтра
Завтра, 28 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Окрім того, є небезпека затоплень та сходження лавин у горах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 28 грудня
Синоптики попереджають, що 28 грудня на українців очікує хмарна з проясненнями погода.
Обійдеться без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі від +2 °С до -3 °С;
- вдень +1...+6 °С;
- на заході та півдні країни +4...+9 °С.
Погода в Києві 28 грудня
В столиці та області буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів.
Вітер поривчастий західний, північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі від +2...-3 °С , вдень +1...+6 °С;
- у Києві вночі близько 0 °С, вдень +2...+4 °С.
Синоптики попереджають
"27-30 грудня 2023 року внаслідок проходження тало-дощового паводку на притоці Десни р.Снов продовжуватиметься ріст рівнів води до 10 см за добу з подальшим затопленням заплави та перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення (с.Великий Дирчин-с.Малий Дирчин) у Чернігівському районі Чернігівської області", — говориться у повідомленні Укргідрометцентру.
Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.
Сходження лавин
Синоптики відзначають значну сніголавинну небезпеку (3 рівень):
- 27 грудня — на високогiр'ї Івано-Франківської області.
- 27-28 грудня — на високогiр'ї Закарпатської області.
Повідомляється про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня, очікується 28 грудня на високогiр'ї Івано-Франківської області.
Місцевим мешканцям, а також туристам радять утриматися від сходжень на гірські вершини.
Нагадаємо, що найближчими днями в Україні очікується суха погода. Її зумовить вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи.
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