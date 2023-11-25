Сложные погодные условия — синоптики предупредили об ухудшении погоды завтра, 26 ноября

Люди под снегопадом в Киеве. Фото: Reuters

Завтра, 26 ноября, на всей территории Украины прогнозируют сложные погодные условия. В некоторых регионах сильный мокрый снег и дождь. Также возможна гололедица на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 ноября

В восточных и юго-восточных областях ожидается дождь, а ночью в Харьковской и Днепропетровской областях прогнозируют значительный мокрый снег;

в Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях днем пройдет сильный мокрый снег и дождь, возможна гололедица;

в Одесской, Черкасской и Черниговской областях прогнозируется сильный снег;

в Винницкой области местами возможен значительный снегопад, метели и снежные заносы;

на западе и Житомирской области ночью местами пройдет небольшой снег;

в большинстве северных областей ночью без осадков.

Синоптики прогнозируют завтра преимущественно северо-западный ветер, 9-14 м/с, порывы ветра ночью в южных и большинстве центральных областей.

Днем в Украине скорость ветра местами достигнет уже 15-22 м/с, на западе 25 м/с, а на Одесчине и Николаевщине — 28-30 м/с.

Температура воздуха 26 ноября

В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ночью и днем -5...0 °C;

в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях -2...+3 °C;

в восточных и юго-восточных областях ночью +1...+6 °C;

на побережье Азовского моря и в Крыму +7...+12 °C, днем +8...+13 °C;

в Крыму до +16 °C.

Погода в Украине 26 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем 26 ноября и ночью 27 ноября в Украине ожидаются сложные погодные условия ІІ уровня опасности.

Так, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях сильные снегопады, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица.

Также ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди.

В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с, в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. /с.

В акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн — 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн — 30-50 дм.

Уровни метеорологической опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 26 ноября

В Киевской области этой ночью будет без осадков, днем пройдет значительный снег, ожидают метели и гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с; днем порывы 17-22 м/с, местами по области 25 м/с.

Температура в области ночью и днем -5...0 °C;

В Киеве ночью и днем -2...0 °C.

Опасные метеорологические явления в Киевской области

В последующие два дня ожидаются сложные погодные условия второго уровня опасности — сильные снегопады, усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Опасные метеорологические явления в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Карпатах свирепствует морозная погода сегодня, 25 ноября. В частности, в горных районах наблюдается густой туман.

Также мы писали, что в Одессе и области 26 ноября объявили штормовое предупреждение из-за опасных метеорологических явлений I уровня. Ожидаются обильные осадки и порывы северо-западного ветра 25-30 м/c.