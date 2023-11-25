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Завтра Україну накриє потужна негода — пощастить лише декільком областям

25 листопада 2023 20:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Складні погодні умови — синоптики попередили про погіршення погоди завтра, 26 листопада
Люди під снігопадом у Києві. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 26 листопада, по всій території України прогнозують складні погодні умови. У деяких регіонах буде сильний мокрий сніг та дощ. Також можлива ожеледь на дорогах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 листопада

  • У східних та південно-східних областях очікуються значні дощі, а вночі у Харківській та Дніпропетровській областях прогнозують значний мокрий сніг;
  • у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях вдень пройде сильний мокрий сніг та дощ, можлива ожеледь;
  • в Одеській, Черкаській та Чернігівській областях прогнозують сильний сніг;
  • на Вінниччині місцями можливий значний снігопад, хуртовини та снігові замети;
  • на заході та в Житомирській області вночі місцями пройде невеликий сніг;
  • у більшості північних областей вночі без опадів.

Синоптики прогнозують завтра переважно північно-західний вітер, 9-14 м/с, пориви вітру вночі у південних та більшості центральних областях. 

Натомість вдень в Україні швидкість вітру місцями сягне вже 15-22 м/с, на заході 25 м/с, а на Одещині та Миколаївщині — 28-30 м/с.

Температура повітря 26 листопада

  • У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях вночі та вдень 0...-5 °C;
  • у Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях -2...+3 °C;
  • у східних та південно-східних областях вночі +1...+6 °C;
  • на узбережжі Азовського моря та в Криму +7...+12 °C, вдень +8...+13 °C;
  • в Криму до +16 °C.
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Погода в Україні 26 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада в Україні очікуються складні погодні умови ІІ рівня небезпечності.

Так, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Також очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

А у північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с, у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

В акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль— 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль — 30-50 дм.

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Рівні метеорологічної небезпеки в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 26 листопада

У Київській області цієї ночі буде без опадів, вдень пройде значний сніг, очікують на хуртовини та ожеледицю. 

  • Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; вдень пориви 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с.
  • Температура в області вночі та вдень -5...0 °C;
  • У Києві вночі та вдень -2...0 °C.

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині

У наступні два дні очікуються складні погодні умови другого рівня небезпечності — сильні снігопади, посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с, хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах.

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Небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що у Карпатах лютує морозна погода сьогодні, 25 листопада. Зокрема, у гірських районах спостерігається щільний туман.

Також ми писали, що в Одесі та області 26 листопада оголосили штормове попередження через небезпечні метеорологічні явища І рівня. Очікуються значні опади та пориви північно-західного вітру 25-30 м/c. 

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