Погода в Украине 23 мая — прогноз Укргидрометцентра.

Люди идут под дождем. Фото: УНИАН

В Украине в четверг, 23 мая, ожидается частично облачная погода. Днем в некоторых областях прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Погода в Украине 23 мая

По данным синоптиков, завтра в Украине будет переменная облачность. А в Закарпатье, Прикарпатье, днем ​​местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами.

В то же время на остальной территории без осадков. Ветер прогнозируют преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...16 °С, днем ​​+23...28 °С, в Закарпатье и в Карпатах — +18...+23 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 23 мая

Завтра по всей Украине кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 23 мая

В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ​​местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Синоптики прогнозируют восточный ветер, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +11...16 °С, а днем ​​— +23...28 °С.

В Киеве ночью будет +13...+15 °С, днем ​​около 26-28 °С.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о приходе жары и грозы в страну.

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