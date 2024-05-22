Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Завтра в Украине пройдут дожди с грозами — какие области накроет весенняя непогода arrow

Завтра в Украине пройдут дожди с грозами — какие области накроет весенняя непогода

22 мая 2024 20:57
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 23 мая — прогноз Укргидрометцентра.
Люди идут под дождем. Фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в четверг, 23 мая, ожидается частично облачная погода. Днем в некоторых областях прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 23 мая

По данным синоптиков, завтра в Украине будет переменная облачность. А в Закарпатье, Прикарпатье, днем ​​местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами.

В то же время на остальной территории без осадков. Ветер прогнозируют преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...16 °С, днем ​​+23...28 °С, в Закарпатье и в Карпатах — +18...+23 °С.

что ожидать от погоды 23 мая
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 23 мая

Завтра по всей Украине кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

пожарная опасность 23 мая
Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 23 мая

В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ​​местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Синоптики прогнозируют восточный ветер, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +11...16 °С, а днем ​​— +23...28 °С.

В Киеве ночью будет +13...+15 °С, днем ​​около 26-28 °С.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о приходе жары и грозы в страну.

Также мы писали, что из-за военного положения в Киеве в этом году отменили пляжный сезон.

погода
весна
прогноз погоды
погода в Украине
май
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify