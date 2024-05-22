Погода в Украине 23 мая — прогноз Укргидрометцентра.

Завтра в Украине пройдут дожди с грозами — какие области накроет весенняя непогода
В Украине в четверг, 23 мая, ожидается частично облачная погода. Днем в некоторых областях прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Погода в Украине 23 мая
По данным синоптиков, завтра в Украине будет переменная облачность. А в Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами.
В то же время на остальной территории без осадков. Ветер прогнозируют преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...16 °С, днем +23...28 °С, в Закарпатье и в Карпатах — +18...+23 °С.
Пожарная опасность в Украине 23 мая
Завтра по всей Украине кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода на Киевщине 23 мая
В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами возможен кратковременный дождь с грозой.
Синоптики прогнозируют восточный ветер, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +11...16 °С, а днем — +23...28 °С.
В Киеве ночью будет +13...+15 °С, днем около 26-28 °С.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о приходе жары и грозы в страну.
Также мы писали, что из-за военного положения в Киеве в этом году отменили пляжный сезон.
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