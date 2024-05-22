Погода в Україні 23 травня — прогноз Укргідрометцентру

Люди йдуть під дощем. Фото: УНІАН

В Україні у четвер, 23 травня, очікується частково хмарна погода. Вдень у деяких областях прогнозують короткочасні дощі та подекуди грози.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода в Україні 23 травня

За даними синоптиків, завтра в Україні буде мінлива хмарність. А на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Водночас на решті території — без опадів. Вітер прогнозують переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...16 °С, вдень +23...28 °С, на Закарпатті та в Карпатах — +18...+23 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр​

Пожежна небезпека в Україні 23 травня

Завтра по всій Україні, окрім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 23 травня

Завтра у Київській області очікується мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, а вдень місцями можливий короткочасний дощ з грозою.

Синоптики прогнозують східний вітер, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11...16 °С, а вдень — +23...28 °С.

У Києві вночі буде +13...+15 °С, вдень близько 26-28 °С.

Раніше в Укргідрометцетрі попереджали українців про прихід спеки та грози у країну.

Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон.