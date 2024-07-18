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Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня

18 июля 2024 13:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на 18 июля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

Существенных магнитных бурь в четверг, 18 июля, не ожидается. Однако атмосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 июля

За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне. За 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, четыре — М, наибольшая из которых М.5

Вспышки класса M на Солнце относятся к средним по величине. К примеру, М5 может вызвать ограниченный уровень радиопомех на дневной стороне Земли и имеет потенциал вызвать солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность ожидается умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 18 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 109.
Магнитные бури 18 июля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Во время магнитных бурь метеозависимые страдают от следующих симптомов:

  • высокая температура;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • головная боль;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • бессонница;
  • головокружение.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к таким действиям:

  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.

Также 10 июля в Украине заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.

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