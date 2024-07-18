Прогноз магнитных бурь на 18 июля

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Существенных магнитных бурь в четверг, 18 июля, не ожидается. Однако атмосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 июля

За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне. За 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, четыре — М, наибольшая из которых М.5

Вспышки класса M на Солнце относятся к средним по величине. К примеру, М5 может вызвать ограниченный уровень радиопомех на дневной стороне Земли и имеет потенциал вызвать солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность ожидается умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 18 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 109.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Во время магнитных бурь метеозависимые страдают от следующих симптомов:

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

головная боль;

боли в спине, мышцах и суставах;

бессонница;

головокружение.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к таким действиям:

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.

Также 10 июля в Украине заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.