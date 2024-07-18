Прогноз магнитных бурь на 18 июля

Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в четверг, 18 июля, не ожидается. Однако атмосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 июля
За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне. За 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, четыре — М, наибольшая из которых М.5
Вспышки класса M на Солнце относятся к средним по величине. К примеру, М5 может вызвать ограниченный уровень радиопомех на дневной стороне Земли и имеет потенциал вызвать солнечный радиационный шторм.
Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность ожидается умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 18 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 109.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Во время магнитных бурь метеозависимые страдают от следующих симптомов:
- высокая температура;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- головная боль;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- бессонница;
- головокружение.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к таким действиям:
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- регулярно и правильно питаться;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
- больше гулять и получать хорошие эмоции.
Напомним, на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.
Также 10 июля в Украине заметили в небе неизвестный объект. Предположения у пользователей соцсетей были разные. Некоторые подумали, что это самолет или БпЛА, другие шутили, что в украинском воздушном пространстве зафиксировали НЛО.
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