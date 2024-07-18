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Збуджений стан Землі — прогноз магнітних бур на сьогодні

18 липня 2024 13:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на 18 липня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Суттєвих магнітних бур у четвер, 18 липня, не очікується. Однак атмосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog,

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Магнітні бурі 18 липня

Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. За 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С, чотири — М, найбільший з яких М.5

Спалахи класу M на Сонці відносяться до середніх за величиною. Наприклад, М5 може викликати обмежений рівень радіоперешкод на денній стороні Землі і має потенціал спричинити сонячний радіаційний шторм.

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність очікується помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 18 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 109.
Магнітні бурі 18 липня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття та фізичний стан метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Під час магнітних бур метеозалежні страждають від таких симптомів:

  • висока температура;
  • підвищений або знижений тиск;
  • сонливість і слабкість;
  • головний біль;
  • біль у спині, м'язах та суглобах;
  • безсоння;
  • запаморочення.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, слід вдатися до таких дій:

  • більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • дотримуватися нормального режиму дня;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
  • висипатися — спати не менше 7-8 годин;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, на Сонці стався потужний спалах класу X. Його джерелом стала пляма AR3738. Спалах було зафіксовано пізно ввечері 13 липня.

Також 10 липня в Україні помітили в небі невідомий об'єкт. Припущення в користувачів соцмереж були різні. Дехто подумав, що це літак або БпЛА, інші жартували, що в українському повітряному просторі зафіксували НЛО.

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