Магнитные бури 5 декабря — прогноз магнитных бурь на сегодня

В пятницу, 5 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь астросиноптики не прогнозируют. Несмотря на отсутствие серьезных вспышек, метеозависимым людям стоит позаботиться о самочувствии.

Прогноз магнитных бурь на 5 декабря

В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали девять вспышек класса С, которые почти не влияют на Землю, и одну вспышку класса М6. Вспышки М-класса относятся к средним по силе и могут вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне планеты. Также специалисты предупреждают о вероятности солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле будет оставаться активным и может достичь уровня слабого шторма. Солнечная активность тоже будет повышенной — с вероятностью вспышек даже Х-класса, которые относятся к самым мощным.

Солнечная активность 5 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 129

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные колебания могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями, в частности повышать риск осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.

Как снизить влияние магнитных бурь на самочувствие:

обращайте больше внимания на отдых и собственное состояние;

старайтесь хорошо высыпаться и не перегружаться физически;

поддерживайте достаточный питьевой режим;

отдавайте предпочтение легким и сбалансированным блюдам;

чаще находитесь на свежем воздухе;

выполняйте легкие физические упражнения или растяжку;

минимизируйте стрессовые ситуации и эмоциональное перенапряжение.

