Магнитные бури 5 декабря — прогноз магнитных бурь на сегодня

Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь
В пятницу, 5 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь астросиноптики не прогнозируют. Несмотря на отсутствие серьезных вспышек, метеозависимым людям стоит позаботиться о самочувствии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 5 декабря
В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали девять вспышек класса С, которые почти не влияют на Землю, и одну вспышку класса М6. Вспышки М-класса относятся к средним по силе и могут вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне планеты. Также специалисты предупреждают о вероятности солнечного радиационного шторма.
Геомагнитное поле будет оставаться активным и может достичь уровня слабого шторма. Солнечная активность тоже будет повышенной — с вероятностью вспышек даже Х-класса, которые относятся к самым мощным.
Солнечная активность 5 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 129
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные колебания могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями, в частности повышать риск осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.
Как снизить влияние магнитных бурь на самочувствие:
- обращайте больше внимания на отдых и собственное состояние;
- старайтесь хорошо высыпаться и не перегружаться физически;
- поддерживайте достаточный питьевой режим;
- отдавайте предпочтение легким и сбалансированным блюдам;
- чаще находитесь на свежем воздухе;
- выполняйте легкие физические упражнения или растяжку;
- минимизируйте стрессовые ситуации и эмоциональное перенапряжение.
