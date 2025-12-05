Видео
Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь

Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь

5 декабря 2025 13:02
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 5 декабря — прогноз магнитных бурь на сегодня
Головная боль. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 5 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь астросиноптики не прогнозируют. Несмотря на отсутствие серьезных вспышек, метеозависимым людям стоит позаботиться о самочувствии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 5 декабря

В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали девять вспышек класса С, которые почти не влияют на Землю, и одну вспышку класса М6. Вспышки М-класса относятся к средним по силе и могут вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне планеты. Также специалисты предупреждают о вероятности солнечного радиационного шторма.

Геомагнитное поле будет оставаться активным и может достичь уровня слабого шторма. Солнечная активность тоже будет повышенной — с вероятностью вспышек даже Х-класса, которые относятся к самым мощным.

Солнечная активность 5 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
  • Количество солнечных пятен — 129
Магнітні бурі 5 грудня
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные колебания могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями, в частности повышать риск осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.

Как снизить влияние магнитных бурь на самочувствие:

  • обращайте больше внимания на отдых и собственное состояние;
  • старайтесь хорошо высыпаться и не перегружаться физически;
  • поддерживайте достаточный питьевой режим;
  • отдавайте предпочтение легким и сбалансированным блюдам;
  • чаще находитесь на свежем воздухе;
  • выполняйте легкие физические упражнения или растяжку;
  • минимизируйте стрессовые ситуации и эмоциональное перенапряжение.

Напомним, ранее синоптики предупредили о похолодании в Украине 5 декабря.

А также стало известно, в каких регионах сегодня ударят морозы.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
