Магнитные бури 23 декабря — прогноз на сегодня и влияние на здоровье

Во вторник, 23 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не прогнозируют. Геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно стабильной с возможными незначительными колебаниями.

Прогноз магнитных бурь на 23 декабря

За последние сутки солнечная активность была умеренной. Астрономы зафиксировали 13 вспышек класса С, которые практически не имеют влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,3. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также слабый солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в течение вторника геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабо штормового уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность вспышек М-класса сохраняется.

Солнечная активность на 23 декабря

вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 10%;

вероятность вспышки М-класса — 25%;

вероятность вспышки Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 30.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Своевременные прогнозы помогают снизить риски инфарктов и инсультов в периоды повышенной солнечной активности.

Чтобы минимизировать возможное влияние магнитной бури на самочувствие, медики рекомендуют в этот период избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, пить достаточно воды, а также ограничить употребление алкоголя и кофе.

Людям с хроническими заболеваниями советуют тщательнее контролировать артериальное давление и при необходимости держать рядом назначенные врачом лекарства. Кроме того, стоит чаще бывать на свежем воздухе и не планировать важных или стрессовых дел.

