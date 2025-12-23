Магнитные бури 23 декабря — прогноз на сегодня и влияние на здоровье

Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь
Во вторник, 23 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не прогнозируют. Геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно стабильной с возможными незначительными колебаниями.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 23 декабря
За последние сутки солнечная активность была умеренной. Астрономы зафиксировали 13 вспышек класса С, которые практически не имеют влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,3. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также слабый солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в течение вторника геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабо штормового уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность вспышек М-класса сохраняется.
Солнечная активность на 23 декабря
- вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность сильного геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность вспышки М-класса — 25%;
- вероятность вспышки Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 30.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Своевременные прогнозы помогают снизить риски инфарктов и инсультов в периоды повышенной солнечной активности.
Чтобы минимизировать возможное влияние магнитной бури на самочувствие, медики рекомендуют в этот период избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, пить достаточно воды, а также ограничить употребление алкоголя и кофе.
Людям с хроническими заболеваниями советуют тщательнее контролировать артериальное давление и при необходимости держать рядом назначенные врачом лекарства. Кроме того, стоит чаще бывать на свежем воздухе и не планировать важных или стрессовых дел.
