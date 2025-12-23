Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь arrow

Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь

23 декабря 2025 12:17
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 23 декабря — прогноз на сегодня и влияние на здоровье
Головная боль у девушки. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 23 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не прогнозируют. Геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно стабильной с возможными незначительными колебаниями.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 23 декабря

За последние сутки солнечная активность была умеренной. Астрономы зафиксировали 13 вспышек класса С, которые практически не имеют влияния на Землю, а также одну вспышку класса М1,3. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности и могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также слабый солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в течение вторника геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабо штормового уровня. Солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность вспышек М-класса сохраняется.

Солнечная активность на 23 декабря

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность вспышки М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 30.
Магнітні бурі 23 грудня
Плохое самочувствие. Фото: Freepik

Влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, особенно людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Своевременные прогнозы помогают снизить риски инфарктов и инсультов в периоды повышенной солнечной активности.

Чтобы минимизировать возможное влияние магнитной бури на самочувствие, медики рекомендуют в этот период избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, пить достаточно воды, а также ограничить употребление алкоголя и кофе.

Людям с хроническими заболеваниями советуют тщательнее контролировать артериальное давление и при необходимости держать рядом назначенные врачом лекарства. Кроме того, стоит чаще бывать на свежем воздухе и не планировать важных или стрессовых дел.

Напомним, в Одессе объявлено штормовое предупреждение из-за изменения погоды.

А также синоптики сообщили, что сегодня почти по всей Украине будет снег.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:15 Удар по гражданскому судну на Одесчине — появились детали

13:12 РФ изымает недвижимость в Мариуполе — в ЦНС раскрыли схему

Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

13:00 Новая помощь для ВПЛ — заявки принимают в трех регионах

12:52 Индустриальный парк на Тернопольщине вырос в пять раз — мест нет

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ - 80x80

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ

12:47 Во Львове сократили количество трамваев и троллейбусов — причина

12:45 Последствия атаки БпЛА в Святошинском районе - что известно

12:41 На Одесчине ужин братьев закончился стрельбой — какие последствия

12:35 Как рассчитать и где держать "финансовую подушку" — три места

12:21 Россия ударила по теплоэлектростанциям — какие последствия

13:15 Удар по гражданскому судну на Одесчине — появились детали

13:12 РФ изымает недвижимость в Мариуполе — в ЦНС раскрыли схему

13:00 Новая помощь для ВПЛ — заявки принимают в трех регионах

12:52 Индустриальный парк на Тернопольщине вырос в пять раз — мест нет

12:47 Во Львове сократили количество трамваев и троллейбусов — причина

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ - 80x80

Зеленский объяснил, что происходит на Одесчине после атак РФ

12:45 Последствия атаки БпЛА в Святошинском районе - что известно

12:41 На Одесчине ужин братьев закончился стрельбой — какие последствия

12:35 Как рассчитать и где держать "финансовую подушку" — три места

12:21 Россия ударила по теплоэлектростанциям — какие последствия

12:20 Военнообязанный в 18 лет — можно ли выезжать за границу

22:33 Как празднуют Рождество на Одесчине — традиции во время войны

19 декабря

22:33 Новогодняя ярмарка в Одессе — что предлагают и какова стоимость

11:51 Цена войны для людей — что на самом деле удерживает гривну

18 декабря

22:33 Чрезвычайная ситуация в Одессе — как люди живут без света

17 декабря

22:33 Ханука в Одессе 2025 — как празднуют женщины еврейской общины

16 декабря

19:48 Укрзализныця кормит одесситов — как работает кухня

15 декабря

22:33 Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

14 декабря

06:10 Заработали на еду — чего ожидать от пенсионной реформы

12 декабря

22:33 Минимальная зарплата вырастет в 2026 году — чего ждать украинцам

11 декабря

19:48 Искусственная или живая — какие елки популярные среди одесситов

Text

13:00 Россия массированно атаковала энергетику Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атакует Украину дронами и ракетами — эфир Ранок.LIVE

22 декабря
Text

18:09 Рада анонсировала решение по выборам президента — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США заявили о возможной передаче ВСУ Tomahawk — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал новые кадровые изменения — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 С 1 января пенсионерам будут доплачивать 2595 грн — кого касается

15 декабря 2025

01:04 Когда нужно солить холодец — ошибку допускают почти все

10 декабря 2025

06:07С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

21 декабря 2025

11:40 Зарплаты, соцвыплаты и связь — что ждет украинцев в Германии

10 декабря 2025

14:31 В сети появились изображения вероятных сыновей Путина от Кабаевой

11 декабря 2025

16:47 Вокзал в Украине признали одним из самых красивых в Европе (фото)

18 декабря 2025

00:33В Украине света может не быть до 16-20 часов, — Кучеренко

19 декабря 2025

04:30 Половина мобилизованных исчезает — нардеп объяснил, куда

21 декабря 2025

19:15 Выплаты и льготы для I, II и III групп инвалидности в 2026 году

19 декабря 2025

07:47 Усики собрали почти 3 млн долларов на спасение ребенка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации