Магнітні бурі 23 грудня — прогноз на сьогодні та вплив на здоров'я

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У вівторок, 23 грудня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак потужних магнітних бур не прогнозують. Геомагнітна ситуація залишатиметься переважно стабільною з можливими незначними коливаннями.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 23 грудня

За останню добу сонячна активність була помірною. Астрономи зафіксували 13 спалахів класу С, які практично не мають впливу на Землю, а також один спалах класу М1,3. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю й можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денному боці планети, а також слабкий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що протягом вівторка геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до слабко штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча ймовірність спалахів М-класу зберігається.

Сонячна активність на 23 грудня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність спалаху М-класу — 25%;

ймовірність спалаху Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 30.

Погане самопочуття. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо людей із серцево-судинними захворюваннями. Своєчасні прогнози допомагають знизити ризики інфарктів та інсультів у періоди підвищеної сонячної активності.

Щоб мінімізувати можливий вплив магнітної бурі на самопочуття, медики рекомендують у цей період уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, дотримуватися режиму сну та відпочинку, пити достатньо води, а також обмежити вживання алкоголю й кави.

Людям із хронічними захворюваннями радять ретельніше контролювати артеріальний тиск і за необхідності тримати поруч призначені лікарем ліки. Крім того, варто частіше бувати на свіжому повітрі та не планувати важливих чи стресових справ.

Нагадаємо, в Одесі оголошено штормове попередження через зміну погоди.

А також синоптики повідомили, що сьогодні майже по всій Україні буде сніг.