Магнітні бурі 23 грудня — прогноз на сьогодні та вплив на здоров'я

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні
У вівторок, 23 грудня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак потужних магнітних бур не прогнозують. Геомагнітна ситуація залишатиметься переважно стабільною з можливими незначними коливаннями.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 23 грудня
За останню добу сонячна активність була помірною. Астрономи зафіксували 13 спалахів класу С, які практично не мають впливу на Землю, а також один спалах класу М1,3. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю й можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денному боці планети, а також слабкий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що протягом вівторка геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до слабко штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча ймовірність спалахів М-класу зберігається.
Сонячна активність на 23 грудня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
- ймовірність сильного геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність спалаху М-класу — 25%;
- ймовірність спалаху Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 30.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо людей із серцево-судинними захворюваннями. Своєчасні прогнози допомагають знизити ризики інфарктів та інсультів у періоди підвищеної сонячної активності.
Щоб мінімізувати можливий вплив магнітної бурі на самопочуття, медики рекомендують у цей період уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, дотримуватися режиму сну та відпочинку, пити достатньо води, а також обмежити вживання алкоголю й кави.
Людям із хронічними захворюваннями радять ретельніше контролювати артеріальний тиск і за необхідності тримати поруч призначені лікарем ліки. Крім того, варто частіше бувати на свіжому повітрі та не планувати важливих чи стресових справ.
