Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні arrow

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні

23 грудня 2025 12:17
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 23 грудня — прогноз на сьогодні та вплив на здоров'я
Головний біль у дівчини. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 23 грудня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак потужних магнітних бур не прогнозують. Геомагнітна ситуація залишатиметься переважно стабільною з можливими незначними коливаннями.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 23 грудня

За останню добу сонячна активність була помірною. Астрономи зафіксували 13 спалахів класу С, які практично не мають впливу на Землю, а також один спалах класу М1,3. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю й можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денному боці планети, а також слабкий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що протягом вівторка геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до слабко штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча ймовірність спалахів М-класу зберігається.

Сонячна активність на 23 грудня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
  • ймовірність сильного геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 30.
Магнітні бурі 23 грудня
Погане самопочуття. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, особливо людей із серцево-судинними захворюваннями. Своєчасні прогнози допомагають знизити ризики інфарктів та інсультів у періоди підвищеної сонячної активності.

Щоб мінімізувати можливий вплив магнітної бурі на самопочуття, медики рекомендують у цей період уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, дотримуватися режиму сну та відпочинку, пити достатньо води, а також обмежити вживання алкоголю й кави.

Людям із хронічними захворюваннями радять ретельніше контролювати артеріальний тиск і за необхідності тримати поруч призначені лікарем ліки. Крім того, варто частіше бувати на свіжому повітрі та не планувати важливих чи стресових справ.

Нагадаємо, в Одесі оголошено штормове попередження через зміну погоди.

А також синоптики повідомили, що сьогодні майже по всій Україні буде сніг.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:39 Дрон РФ пошкодив будинок у Києві — які масштаби руйнувань

13:35 Святошинський район оговтується після удару дронів — фоторепортаж

13:15 Удар по цивільному судну на Одещині — з'явилися деталі

13:12 РФ вилучає нерухомість в Маріуполі — у ЦНС розкрили схему

Text

13:00 Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ - 80x80

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

13:00 Нова допомога для ВПО — заявки приймають у трьох регіонах

12:52 Індустріальний парк на Тернопільщині виріс упʼятеро — місць немає

12:47 У Львові скоротили кількість трамваїв та тролейбусів — що відомо

12:45 Наслідки атаки БпЛА у Святошинському районі — що відомо

12:41 На Одещині вечеря братів закінчилася стріляниною — які наслідки

13:39 Дрон РФ пошкодив будинок у Києві — які масштаби руйнувань

13:35 Святошинський район оговтується після удару дронів — фоторепортаж

13:15 Удар по цивільному судну на Одещині — з'явилися деталі

13:12 РФ вилучає нерухомість в Маріуполі — у ЦНС розкрили схему

13:00 Нова допомога для ВПО — заявки приймають у трьох регіонах

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ - 80x80

Зеленський пояснив, що відбувається на Одещині після атак РФ

12:52 Індустріальний парк на Тернопільщині виріс упʼятеро — місць немає

12:47 У Львові скоротили кількість трамваїв та тролейбусів — що відомо

12:45 Наслідки атаки БпЛА у Святошинському районі — що відомо

12:41 На Одещині вечеря братів закінчилася стріляниною — які наслідки

12:35 Як скласти і де тримати "фінансову подушку" — три основних місця

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

Text

13:00 Росія масовано атакувала енергетику Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія атакує Україну дронами та ракетами — ефір Ранок.LIVE

22 грудня
Text

18:09 Рада анонсувала рішення щодо виборів президента — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США заявили про можливу передачу ЗСУ Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував чергові кадрові зміни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

21 грудня 2025

11:40 Зарплати, соцвиплати і зв'язок — що чекає українців у Німеччині

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

21 грудня 2025

19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

19 грудня 2025

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації