Погода в Украине и Киеве на завтра, 13 марта

Девушка прячется от налипания мокрого снега. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 13 марта в отдельных регионах задержится с мокрым снегом и дождем. Однако на остальных территориях будет наблюдаться потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 13 марта

Прогноз погоды по Украине. Источник: Укргидрометцентр

Завтра, как рассказывают синоптики, облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь ожидаются на всей территории Украины, кроме северо-восточных и восточных регионов. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и Карпатах умеренные осадки.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 °С, на востоке -7...-2 °С, на западе и юге страны 0...+5 °С. Днем +1...+6 °С, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму +8...+13 °С.

Погода в Киеве и области

В Киевской области завтра облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С. В Киеве ночью около 0 °С, днем +2…+4 °С.

Синоптики предупреждают об опасности

Карта опасных гидрологических явлений. Источник: Укргидрометцентр

Дополнительно синоптики предупреждают, что в результате повышения и удержания высоких уровней воды на Десне и ее притоке будет продолжаться затопление территорий и дорог на заводи с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области.



В то же время в верхнем устье Днепра будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области.

Напомним, ранее жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, из-за чего объявили первый уровень опасности.

В свою очередь народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра будет теплее всего, поскольку в отдельных регионах Украины столбики термометров достигнут отметки +15 °С.