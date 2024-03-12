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Зима не отступает — в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра будет свирепствовать метель

12 марта 2024 19:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве на завтра, 13 марта
Девушка прячется от налипания мокрого снега. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине 13 марта в отдельных регионах задержится с мокрым снегом и дождем. Однако на остальных территориях будет наблюдаться потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Зима не отступает — в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра будет свирепствовать метель
Прогноз погоды по Украине. Источник: Укргидрометцентр

Завтра, как рассказывают синоптики, облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь ожидаются на всей территории Украины, кроме северо-восточных и восточных регионов. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях и Карпатах умеренные осадки.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 °С, на востоке -7...-2 °С, на западе и юге страны 0...+5 °С. Днем +1...+6 °С, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму +8...+13 °С.

Погода в Киеве и области

В Киевской области завтра облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С. В Киеве ночью около 0 °С, днем +2…+4 °С.

Синоптики предупреждают об опасности

Зима не отступает — в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра будет свирепствовать метель
Карта опасных гидрологических явлений. Источник: Укргидрометцентр

Дополнительно синоптики предупреждают, что в результате повышения и удержания высоких уровней воды на Десне и ее притоке будет продолжаться затопление территорий и дорог на заводи с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области.

В то же время в верхнем устье Днепра будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области.

Напомним, ранее жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, из-за чего объявили первый уровень опасности.

В свою очередь народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра будет теплее всего, поскольку в отдельных регионах Украины столбики термометров достигнут отметки +15 °С.

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