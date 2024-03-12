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Зима не відступає — в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра лютуватиме хуртовина

12 березня 2024 19:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві на завтра, 13 березня
Дівчина ховається від налипання мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні 13 березня в окремих регіонах затримається з мокрим снігом та дощем. Проте на решті територій  спостерігатиметься потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Зима не відступає — в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра лютуватиме хуртовина
Прогноз погоди по Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Завтра, як розповідають синоптики, хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ очікуються по всій території Україні, крім північно-східних та східних регіонів. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та у Карпатах помірні опади.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -3...+2 °С, на сході  -7...-2 °С, на заході та півдні країни 0...+5 °С. Вдень +1...+6 °С, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму +8...+13 °С.

Погода в Києві та області 

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями, очікуються невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +1...+6 °С. У Києві вночі близько 0 °С, вдень +2...+4 °С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Зима не відступає — в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра лютуватиме хуртовина
Карта небезпечних гідрологічних явищ. Джерело: Укргідрометцентр

Додатково синоптики попереджають, що внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води на Десні та її притоці триватиме затоплення територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області.

Водночас у верхньому гирлі Дніпра утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення низки прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області.

Нагадаємо, раніше мешканців столиці попередили про погіршення погодних умов, через що оголосили перший рівень небезпеки. 

Своєю чергою народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра буде найтепліше, оскільки в окремих регіонах України стовпчики термометрів сягнуть відмітки +15 °С.

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Укргідрометцентр
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