Погода в Україні та Києві на завтра, 13 березня

Зима не відступає — в Укргідрометцентрі назвали регіони, де завтра лютуватиме хуртовина
Погода в Україні 13 березня в окремих регіонах затримається з мокрим снігом та дощем. Проте на решті територій спостерігатиметься потепління.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 13 березня
Завтра, як розповідають синоптики, хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ очікуються по всій території Україні, крім північно-східних та східних регіонів. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та у Карпатах помірні опади.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі -3...+2 °С, на сході -7...-2 °С, на заході та півдні країни 0...+5 °С. Вдень +1...+6 °С, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму +8...+13 °С.
Погода в Києві та області
У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями, очікуються невеликий дощ та мокрий сніг.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +1...+6 °С. У Києві вночі близько 0 °С, вдень +2...+4 °С.
Синоптики попереджають про небезпеку
Додатково синоптики попереджають, що внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води на Десні та її притоці триватиме затоплення територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області.
Водночас у верхньому гирлі Дніпра утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення низки прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області.
Нагадаємо, раніше мешканців столиці попередили про погіршення погодних умов, через що оголосили перший рівень небезпеки.
Своєю чергою народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра буде найтепліше, оскільки в окремих регіонах України стовпчики термометрів сягнуть відмітки +15 °С.
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