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Зима не отступает — в Укргидрометцентре рассказали, какие регионы завтра заметет снегом

11 марта 2024 19:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и в Киеве на завтра - 12 марта
Девушка прячется от мокрого снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 12 марта, в некоторых регионах Украины еще будет сохраняться зимняя погода. В то же время на остальной территории столбики термометров могут перевалить за +10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Зима не отступает — в Укргидрометцентре рассказали, какие регионы завтра заметет снегом
Погода в Украине 12 марта. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению от синоптиков, завтра на Правобережье облачно, на остальной территории переменная облачность. В то же время ночью на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и в Херсонской области возможен дождь, иногда с переходом в мокрый снег.

На остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на западе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Там наблюдается желтый уровень опасности.

Зима не отступает — в Укргидрометцентре рассказали, какие регионы завтра заметет снегом
Карта опасных явлений по Украине. Источник: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью на западе, юго-западе и в Крыму 0...+5 °С, на остальной территории -6...-1°С. В северо-восточных регионах до -9 °С, днем +2...+7 °С, в Крыму до +11 °С. На Закарпатье теплее всего: ночью +4...+9 °С, днем — +9...+14 °С.

Погода в Киеве и области 12 марта

В Киевской области завтра облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -6...-1 °С, днем +2...+7 °С.

В Киеве ночью -3...-1 °С, днем +3...+5 °С.

Напомним, ранее из-за существенного потепления на пляжах Одессы начали собираться люди и даже уже открыли сезон пикников. А народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какие регионы завтра пострадают от усиленных дождей.

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