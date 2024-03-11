Погода в Україні та в Києві на завтра — 12 березня

Дівчина ховається від мокрого снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 12 березня, в деяких регіонах України ще буде зимова погода. Водночас на решті території стовпчики термометрів можуть перевалити за +10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 12 березня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням від синоптиків, завтра на Правобережжі хмарно, на решті території мінлива хмарність. Водночас вночі на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі та Херсонщині можливий дощ, подекуди з переходом у мокрий сніг.

На решті території без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на заході пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Там зберігається жовтий рівень небезпеки.

Карта небезпечних погодних явищ по Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі на заході, південному заході та в Криму 0...+5 °С, на решті території -6...-1 °С. У північно-східних регіонах до -9 °С, вдень +2...+7 °С, в Криму до +11 °С. На Закарпатті найтепліше: вночі +4...+9 °С, вдень — +9...+14 °С.

Погода в Києві та області 12 березня

На Київщині завтра хмарно, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі -6...-1 °С, вдень +2...+7 °С.

У Києві вночі -3...-1 °С, вдень +3...+5 °С.

Нагадаємо, раніше через суттєве потепління на пляжах Одеси почали збиратися люди, та навіть вже відкрили сезон пікніків. А народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, які регіони завтра потерпатимуть від посилених дощів.