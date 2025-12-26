Погода на 27 и 28 декабря - какой будет погода на выходных

Люди идут по снегу. Фото: УНИАН

В ближайшие выходные, 27 и 28 декабря, по всей территории Украины будет традиционная зимняя погода. Причиной станет активизация циклонической деятельности над Восточной Европой, что принесет снег и порывистый ветер.

Об этом сообщает meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Погода на 27 и 28 декабря

В субботу, 27 декабря, в западных областях будет преобладать облачная погода. Ночью существенных осадков не прогнозируют, днем местами возможен небольшой мокрый снег и туман. На дорогах образуется гололедица, а порывы северо-западного ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -6 °С ночью до +2 °С днем.

В северных и центральных регионах страны в субботу ожидается небольшой снег и скользкие дороги. Температура ночью будет опускаться до 6 °С, днем будет держаться вблизи +1 °С.

На юге Украины и в Крыму пройдет мокрый снег, местами с гололедом и порывистым ветром, особенно в Одесской области. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 °С, в дневные часы -2...+3 °С.

В воскресенье, 28 декабря, погодные условия усложнятся. В западных, северных и центральных областях прогнозируют снег и мокрый снег, местами значительные осадки, метели и налипание мокрого снега. Температура воздуха в среднем ночью составит -2...-7 °С, в дневные часы — -4...+1 °С.

Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 17-22 м/с. На юге и востоке также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а на дорогах — гололедица и снежный накат.

Напомним, что на Харьковщине завтра прогнозируются облачная погода, а также снег, метель и гололедица.

А в Укргидрометеоцентре предупредили о сильном ветре и гололеде по всей территории Украины на завтра.