Україна
Зима у розпалі — на вихідних Україну чекають морози й хуртовини

26 грудня 2025 23:58
Світлана Силенко - Редактор
Погода на 27 та 28 грудня - якою буде погода на вихідних
Люди йдуть по снігу. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Найближчими вихідними, 27 та 28 грудня, по всій території України буде традиційна зимова погода. Причиною стане активізація циклонічної діяльності над Східною Європою, що принесе сніг та поривчастий вітер.

Про це повідомляє meteoprog.

Погода на 27 та 28 грудня

У суботу, 27 грудня, в західних областях переважатиме хмарна погода. Вночі істотних опадів не прогнозують, удень місцями можливий невеликий мокрий сніг та мряка. На дорогах утвориться ожеледиця, а пориви північно-західного вітру подекуди сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря коливатиметься від -6 °С уночі до +2 °С удень.

У північних та центральних регіонах країни в суботу очікується невеликий сніг і слизькі дороги. Температура вночі опускатиметься до 6 °С, удень триматиметься поблизу +1 °С.

На півдні України та в Криму пройде мокрий сніг, місцями з ожеледицею та поривчастим вітром, особливо в Одеській області. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 °С, в денні години -2...+3 °С.

У неділю, 28 грудня, погодні умови ускладняться. У західних, північних і центральних областях прогнозують сніг та мокрий сніг, місцями значні опади, хуртовини й налипання мокрого снігу. Температура повітря в середньому вночі становитиме -2...-7 °С, в денні години — -4...+1 °С.

Пориви вітру в окремих районах досягатимуть 17–22 м/с. На півдні та сході також очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а на дорогах — ожеледиця та сніговий накат.

Нагадаємо, що на Харківщині завтра прогнозуються хмарна погода, а також сніг, хуртовину і крижану дорогу.

А в Укргідрометеоцентрі попередили про сильний вітер та ожеледицю по всій території України на завтра.

погода сніг зима прогноз погоди погода в Україні
