Погода в Украине 15 марта, будет потепление

Киевляне гуляют по весеннему Крещатику. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 15 марта будет комбинированной. В отдельных территориях будет преобладать мокрый снег с дождем, тогда как на остальных территориях воздух прогреется до более 10°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 марта. Источник: Укргидрометцентр

По сообщениям синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. На юге, востоке и большинстве центральных областей небольшой дождь ночью с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром на западе местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температура ночью от +3...-2°С мороза, на побережье Черного и Азовского морей +1...+6°С тепла. Днем воздух прогреется до +4...+9°С тепла, на западе и юге страны +7...+12°С.

Погода в Киеве и области 15 марта

В Киевской области завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3...-2°С мороза, днем +4...+9°С тепла.

В столице ночью около 0°С, днем +6…+8°С тепла.

Напомним, ранее в пределах Киева в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища вышел из берегов Днепр.

А народный синоптик Наталка Диденко рассказала, где завтра ожидать снежную погоду.