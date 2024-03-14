Погода в Україні 15 березня, буде потепління

Кияни гуляють весіннім Хрещатиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні 15 березня буде комбінованою. На окремих територіях переважатиме мокрий сніг з дощем, тоді як на решті територій повітря прогріється до понад +10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 15 березня

Погода в Україні 15 березня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленнями синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями. На півдні, сході та більшості центральних областей невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Вночі та вранці на заході місцями туман. Вітер змінний, 3-8 м/с.

Температура вночі від -2...+3 °С, на узбережжі Чорного та Азовського морів +1...+6 °С. Вдень повітря прогріється до +4...+9 °С, на заході та півдні країни +7...+12 °С.

Погода в Києві та області 15 березня

У Київській області завтра хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер змінний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +4...+9°С.

У столиці вночі близько 0 °С, вдень +6...+8 °С.

Нагадаємо, раніше в межах Києва внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища вийшов з берегів Дніпро.

А народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра очікувати на снігову погоду.