Прогноз погоды в Украине на 4 марта от Укргидрометцентра.

Люди идут по улице с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 4 марта, ударит морозами и зимними осадками. В некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег. Столбики термометров достигнут отметки до -3 °C, при этом на западе ожидается до +15 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 4 марта

В Украине 4 марта ожидается облачная погода. На западе возможен дождь, который ночью перейдет в мокрый снег. В остальных регионах будет сухо. В этот день будет преобладать юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха 4 марта:

средняя температура воздуха будет колебаться ночью от -3 до +2 °C, а днем от +5 до +10 °C;

на Закарпатье и Прикарпатье ночью ожидается от +1 до +6 °C, а днем от +10 до +15 °C.

Карта погоды в Украине 4 марта

Погода в Киеве и области 4 марта

В Киевской области также ожидается переменная облачность 4 марта. Осадков ни в области, ни в столице не предполагается. Порывы ветра будут юго-восточными, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет от -3 до +2 °C, а днем от +5 до +10 °C.

В Киеве ночью температура будет около 0 °C, а днем от +6 до +8 °C.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 4 марта в Украину придет первый весенний дождь. В то же время, температура воздуха будет в пределах +10 °C.

Также в Одессе 4 марта погода будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять до +9 °C. Осадков в регионе не ожидается. Морская вода — +5...+6 °С.