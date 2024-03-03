Прогноз погоди в Україні на 4 березня від Укргідрометцентру

Люди йдуть вулицею з парасолями. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в понеділок, 4 березня, вдарить морозами та зимовими опадами. У деяких областях очікуються дощі та мокрий сніг. Стовпчики термометрів сягнуть поділки до -3 °C, при цьому на заході очікується до +15 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 березня

В Україні 4 березня передбачається хмарна погода. На заході можливий дощ, який вночі перейде у мокрий сніг. На решті регіонів буде сухо. В цей день переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря 4 березня:

середня температура повітря коливатиметься вночі від -3 до +2 °C, а вдень від +5 до +10 °C;

на Закарпатті та Прикарпатті вночі очікується від +1 до +6 °C, а вдень від +10 до +15 °C.

Мапа погоди в Україні 4 березня

Погода в Києві та області 4 березня

На Київщині також очікується мінлива хмарність 4 березня. Опадів ні в області, ні в столиці не передбачається. Пориви вітру будуть південно-східними, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі буде від -3 до +2 °C, а вдень від +5 до +10 °C.

У Києві вночі температура буде близько 0 °C, а вдень від +6 до +8 °C.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 4 березня в Україну прийде перший весняний дощ. Водночас температура повітря буде в межах +10 °C.

Також в Одесі 4 березня погода буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме до +9 °C. Опадів в регіоні не очікується. Морська вода — +5...+6 °С.