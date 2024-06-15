Погода в Украине в субботу, 15 июня — прогноз от синоптиков

Женщины под зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 15 июня, будет облачной с прояснениями. На всей территории, кроме западных областей, дожди, грозы. Днем в южных, восточных и большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с, а на юго-востоке и востоке страны сильные дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 15 июня

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью +13...+18 °С, в западных областях +7...+12 °С. Днем будет +19...+24 °С, а в восточных областях +25...+29 °С.

В Киевской области температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +19...+24 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +21...+23 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Из-за добегания паводковой волны на участке Днестра Галич-Залещики продолжится повышение уровней воды на 0,5–1,0 метра над текущими отметками — без негативных последствий.

Во второй половине суток 15 июня ожидается прохождение максимального уровня воды паводка на реке Днестр в створе поста Залещики (Тернопольская область) высотой 300–350 сантиметров над нулем поста — без угрозы негативных последствий. Уровень воды по состоянию на 08:00 14 июня составлял 263 сантиметра над нулем поста. Максимальный расход воды прогнозируется в пределах 200–300 куб.м/с.

В результате возможных значительных дождей на реках суббассейнов Среднего и Нижнего Днепра (реки Сула, Псел, Ворскла, Орель, Самара и их притоки) в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях ожидается прохождение дождевого паводка высотой 0,3–0,8 метра в пределах русел — без угрозы негативных последствий.

Из-за дождей на малых реках суббассейна Северского Донца в Харьковской области ожидается повышение уровней воды на 0,1–0,3 метра в сутки, а на реке Уды в районе поселка Безлюдовка до 0,5 метра — без негативных последствий.

Из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В южных, восточных и большинстве центральных областей грозы. Днем в отдельных регионах град и шквалы 15–20 м/с. На юго-востоке и востоке страны сильные дожди.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 15 июня из-за циклона кратковременные грозовые дожди, иногда даже сильные ливни, шквалы и град наиболее вероятны в южной части (кроме Одесской области) и в восточных областях. Также циклон коснется центральных регионов, кроме Винницкой области.

"Циклон будет крутиться, выворачиваться на восток, а затем на север, следовательно, еще под его влияние попадут и северные области Украины. И только западная часть, Одесская и Винницкая области окажутся под влиянием полосы высокого атмосферного давления Yogi 1-Yogi 2, поэтому здесь осадков не ожидается", — говорит синоптик о погоде на ближайшие два дня.

Карта "Циклон в Украине"

Температура воздуха в большинстве областей Украины будет +20...+26 °С, но из-за дождей может снизиться до +17...+19 °С. В Луганской области будет +27...+30 °С.

В Киеве пройдут периодические дожди, местами с грозами. Максимальная температура будет только +20...+22 °С, а из-за осадков может снизиться до +17...+20 °С.

Напомним, накануне синоптики прогнозировали, что большинство областей Украины накроет грозовыми ливнями. Украинцев предупреждали, что осадки могут привести к подтоплению улиц.

Также мы сообщали о том, что несколько дней назад в Киеве из-за сильного дождя затопило улицы. В некоторых районах столицы "плавали" в воде автомобили.