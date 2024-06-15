Погода в Україні у суботу, 15 червня — прогноз від синоптиків

Жінки під парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в суботу, 15 червня, буде хмарною із проясненнями. По всій території, крім західних областей, дощі, грози. Удень у південних, східних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15–20 м/с, а на південному сході та сході країни значні дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 15 червня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Північний та північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі +13...+18 °С, у західних областях +7...+12 °С. Удень буде +19...+24 °С, а у східних областях +25...+29 °С.

У Київській області температура вночі становитиме +13...+18 °С, а вдень +19...+24 °С. У Києві вночі буде +15....+17 °С, а вдень +21...+23 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода, короткочасний дощ, місцями гроза. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Через добігання паводкової хвилі на ділянці Днiстра Галич-Залiщики продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 0,5–1,0 метра над поточними вiдмiтками — без негативних наслідків.

У другiй половинi доби 15 червня очiкується проходження максимального рiвня води паводку на річці Днiстер у створі поста Залiщики (Тернопiльська область) висотою 300–350 сантиметрів над нулем поста — без загрози негативних наслідків. Рiвень води станом на 08:00 14 червня становив 263 сантиметри над нулем поста. Максимальна витрата води прогнозується в межах 200–300 куб.м/с.

Унаслідок ймовірних значних дощів на річках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра (річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль, Самара та їхні притоки) в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях очікується проходження дощового паводку висотою 0,3–0,8 метра в межах русел — без загрози негативних наслідків.

Через дощі на малих річках суббасейну Сіверського Дінця у Харківській області очікується підвищення рівнів води на 0,1–0,3 метра за добу, а на річці Уди в районі селища Безлюдівка до 0,5 метра — без негативних наслідків.

Через спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У південних, східних та більшості центральних областей грози. Удень в окремих регіонах град та шквали 15–20 м/с. На південному сході та сході країни значні дощі.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, 15 червня через циклон короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град найбільш ймовірні у південній частині (крім Одеської області) та у східних областях. Також циклон зачепить центральні регіони, окрім Вінницької області.

"Циклон буде крутитися, вивертатися на схід, а потім на північ, отже ще під його вплив потраплять і північні області України. І лише західна частина, Одещина та Вінниччина опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску Yogi 1-Yogi 2, тому тут опадів не очікується", — каже синоптикиня про погоду на найближчі два дні.

Карта "Циклон в Україні"

Температура повітря в більшості областей України буде +20...+26 °С, але через дощі може знизитися до +17...+19 °С. У Луганській області буде +27...+30 °С.

У Києві пройдуть періодичні дощі, місцями із грозами. Максимальна температура буде лише +20...+22 °С, а через опади може знизитися до +17...+20 °С.

Нагадаємо, напередодні синоптики прогнозували, що більшість областей України накриє грозовими зливами. Українців попереджали, що опади можуть призвести до підтоплення вулиць.

Також ми повідомляли про те, що кілька днів тому в Києві через сильний дощ затопило вулиці. У деяких районах столиці "плавали" у воді автівки.