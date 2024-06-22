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Ливни, град и шквалы — в каких областях по прогнозу синоптиков будет свирепствовать гроза

22 июня 2024 04:29
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в субботу, 22 июня — в каких областях будет свирепствовать гроза
Люди идут под сильным ливнем. Фото: REUTERS
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в субботу, 22 июня, сулит грозовые дожди и жару. Так, синоптики предупреждают о грозе с градом и сильным ветром, который угрожает Львовской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и другим областям. Максимальная температура воздуха составит +34 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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"Облачно, без осадков, лишь в западных областях во вторую половину дня кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 17-22 м/с", — прогнозируют синоптики.

Специалисты предупреждают о дождях в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Гроза в субботу 22 июня
Предупреждение о грозе с градом и шквалами в Украине в субботу, 22 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно южного направления, на востоке, северо-востоке и Приазовье северо-западного, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +13...+18 °C;
  • днем +25...+30 °C, в Закарпатье и Прикарпатье местами +32...+34 °C;
  • в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +27...+29 °C.
Прогноз погоды на сегодня, 22 июня.
Прогноз погоды в Украине в субботу, 22 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 22 июня

"22-23 июня в Украине безальтернативно сухой будет погода в южной части Украины. В субботу дожди и грозы — на западе плюс Винницкая и Житомирская (области. — Ред). В Карпатах возможны сильные ливни", — предупреждает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем воздух прогреется до +25...+30 °C, на юге и юго-западе столбики термометров покажут +29...+33 °C.

В Киеве Диденко прогнозирует сухую погоду с температурой воздуха до +28 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на сегодня, 22 июня.
Скриншот сообщения из Facebook-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что жителей Одесской области предупреждали об очередной волне пыли из Сахары, образовавшейся в результате сильных ветров. Для региона такие явления не редкость.

Также мы писали, что недавно жителям Запорожья посчастливилось наблюдать редкое и чрезвычайное метеорологическое явление — кучево-дождливое облако с наковальней.

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Укргидрометцентр
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